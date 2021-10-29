Жюри конкурса «В объективе Росгвардия» выбрало лучшие работы в семи номинациях

Москва, 29 октября. Заседание членов жюри Всероссийского фотоконкурса «В объективе Росгвардия» прошло 28 октября в столице России. По итогам совещания судьи выбрали самые достойные работы в семи номинациях.

Решили судьбы конкурсантов наравне с профессиональными фотографами и корреспондентами заместитель главреда, бильд-редактор «Ветеранских вестей» Виталий Рагулин и учредитель издания Вячеслав Калинин. На торжественной церемонии открытия выступил врид начальника Главного военно-политического управления войск национальной гвардии РФ генерал-майор юстиции Виктор Салатов. Он отметил значимость конкурса для воспитания военных в стране.

«Проведение фотоконкурса «В объективе Росгвардия» уже стало доброй традицией. Трудно переоценить его роль в культурно-эстетическом воспитании военнослужащих и сотрудников ведомства», – отметил он.

Всего жюри оценило 157 работ в разных номинациях. Главными критериями, которыми руководствовались судьи, стали мастерство автора и художественное достоинство работы, сообщают «Ветеранские вести».

В итоге Гран-при конкурса получил подполковник полиции Николай Соколов, в номинации «Гражданственность и патриотизм» награду получила капитан полиции Дина Айсина, а в категории «Всегда на страже» — прапорщик Евгений Пугачев.

Лучшим портретом была признана работа майора полиции Сергея Андреева, а пейзаж — прапорщика Натальи Атроховой. Среди категорий «Быстрее. Выше. Сильнее» и «О службе с улыбкой» выиграли прапорщик Антон Рузавин и Елизавета Едифанова соответственно. В самой гражданской номинации «Росгвардия глазами общества» лучшей жюри посчитало фотографию Василия Никитинского.

Ранее стало известно, что после Олимпиады-2020 главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов наградил спортсменов ведомства медалями за участие в летних Играх в Токио.