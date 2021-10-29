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Советник Байдена Хохштейн приписал России «бездействие» на фоне газового кризиса Европы

  /   Обновлено: 29 октября 2021 16:46
Политика
Советник Байдена Хохштейн приписал России «бездействие» на фоне газового кризиса Европы
Prt Scr youtube.com  /  International Energy Forum (IEF)

Вашингтон, 29 октября. Соединенные Штаты Америки осуждают «пассивную и бездеятельную» позицию России по газовому кризису в Европе. С таким заявлением выступил советник президента США Джо Байдена по вопросам газопровода «Северный поток — 2» Амос Хохштейн.

Сотрудник Госдепа США признал, что Россия не причастна к началу топливного кризиса в Евросоюзе, но отметил, что позиция Москвы якобы не позволяет разрешить ситуацию оперативнее. «Газпром» мог бы предпринять по отношению к Брюсселю дружественные шаги, но не стал этого делать, высказался американский дипломат.

«Давайте говорить прямо: Россия не спровоцировала газовый кризис в Европе. Он случился вследствие различных факторов, часть из которых никто не мог проконтролировать», — признал Амос Хохштейн.

Россия не имеет никакого отношения к топливному кризису, а Европейский союз «перекладывает с большой головы на здоровую». С таким заявлением ранее выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

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