Вашингтон, 29 октября. Соединенные Штаты Америки осуждают «пассивную и бездеятельную» позицию России по газовому кризису в Европе. С таким заявлением выступил советник президента США Джо Байдена по вопросам газопровода «Северный поток — 2» Амос Хохштейн.

Сотрудник Госдепа США признал, что Россия не причастна к началу топливного кризиса в Евросоюзе, но отметил, что позиция Москвы якобы не позволяет разрешить ситуацию оперативнее. «Газпром» мог бы предпринять по отношению к Брюсселю дружественные шаги, но не стал этого делать, высказался американский дипломат.

«Давайте говорить прямо: Россия не спровоцировала газовый кризис в Европе. Он случился вследствие различных факторов, часть из которых никто не мог проконтролировать», — признал Амос Хохштейн.

Россия не имеет никакого отношения к топливному кризису, а Европейский союз «перекладывает с большой головы на здоровую». С таким заявлением ранее выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.