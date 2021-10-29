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Диакон Георгий оценил скандальные слова рэпера Моргенштерна о Дне Победы
Общество
Диакон Георгий оценил скандальные слова рэпера Моргенштерна о Дне Победы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 29 октября. Провокационные слова рэпера Моргенштерна о Дне Победы и праздновании 9 Мая прокомментировал диакон храма во имя иконы Божией матери «Всех скорбящих радость» отец Георгий.

Священнослужитель подчеркнул, что не нужно давать волю гневу и жестко реагировать на подобные скандальные заявления. По словам диакона, лучше всего разобраться, почему исполнитель считает именно так.

«Мне кажется, мы должны уважать мнение нашей молодежи. Нам нужно не осуждать, не ненавидеть, не раздражаться. Нам нужно с любовью относиться к мнению этого человека, пообщаться и понять, откуда у него появилось такое мнение. Мне кажется, что оно неправильно. Но если мы будем общаться, то сможем спасти наше молодое поколение», — объяснил отец Георгий в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Моргенштерн затронул тему празднования Дня Победы в интервью журналистки Ксении Собчак. Артист признался, что не понимает традицию военных парадов и трату денег на подобные торжества.

«Конечно, мы должны помнить о победах наших предков прадедов. Причин очень много. Мы должны через это воспитывать патриотизм, христианскую любовь, которая проявилась в поступках наших предков, которые положили свои души за нас», — добавил священнослужитель.

По его словам, память помогает человеку жить в мирное время. И без прошлых побед, которые нельзя забывать, не будет будущих, резюмировал отец Георгий.

Моргенштерн ранее извинился за критику парадов Победы и обвинил СМИ в передергивании его слов. Музыкант опубликовал пост, где выразил сожаление об острых высказываниях.

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