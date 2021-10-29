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Жириновский жестко высказался о незаконной охоте депутата Рашкина
Политика
Жириновский жестко высказался о незаконной охоте депутата Рашкина
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 29 октября. Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский прокомментировал инцидент с коллегой по ГД, коммунистом Валерием Рашкиным, убившим лося на незаконной охоте.

По словам политика, сам факт пьяного вождения является очень плохим. Жириновский сравнил историю Рашкина с ситуацией иркутского депутата Сергея Левченко, который застрелил медведя.

«Рашкину вообще не везет, ему нужна война, бесконечна борьба. А сейчас такой обстановки нет, нет возможности применить свои качества», — написал лидер ЛДПР в Telegram-канале.

Жириновский добавил, что не раз предупреждал коммуниста, что он «плохо кончит», но он все равно «прет, как слон или медведь». Депутат не исключил, что это «выгодно» лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, который сам является деликатным человеком, но его команда — радикалы.

«Лучшее наказание для Рашкина — заставить его сожрать целиком эту косулю или лося. Пока не закончит — не выпускать», — заключил Жириновский.

Ранее стало известно, что автомобиль Рашкина остановили в Саратовской области. В ходе осмотра машины в багажнике нашли тушу убитого лося. Позднее в Сети появилось видео задержания депутата.

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