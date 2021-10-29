Представители Евросоюза посетили Аден и потребовали перемирия в Йемене

Сана, 29 октября. Дипломаты Европейского союза (ЕС) завершили визит в Аден. Об этом сообщает пресс-служба йеменской миссии ЕС.

Делегаты из Евросоюза потребовали полного выполнения Эр-Риядского соглашения. Они призвали к сотрудничеству все стороны конфликта, продолжающегося на территории республики.

#EU ambassadors welcome the return of gov’t to #Aden, expressed full support for the gov’t & called for the full implementation of Riyadh Agreement. EU support the efforts of @OSE_Yemen to reach an inclusive, political settlement. We call on all parties to engage with UN SE now — EUinYemen (@EUinYemen) October 26, 2021

Представители ЕС приветствовали присутствие правительства Йемена во временной столице и выразили поддержку усилиям по восстановлению функционирования госаппарата.

«Сейчас более чем когда-либо необходимо единое правительство, которое служит интересам всех йеменцев», — говорится в официальном релизе.

В ходе визита также состоялась встреча делегатов с главой Южного переходного совета (ЮПС) Айдаросом аз-Зубайди. Ее подробности не сообщаются. Пресс-служба пояснила лишь, что диалог был конструктивным.

Внимание к Марибу

Нынешний визит делегации ЕС состоялся на фоне обострения конфликта в Марибе, где хуситам удалось расширить зону своего контроля после захвата ключевых позиций противника в районе Аль-Абдии.

«Дипломаты выразили серьезную обеспокоенность военным наступлением хуситов «Ансар Аллах» и острой ситуацией в Аль-Абдии. Они осудили все нарушения международного права и повторили настоятельный призыв прекратить неприемлемое наступление», — утверждает официальный релиз.

Европарламентарии подтвердили поддержку усилий специального посланника ООН в Йемене по достижению мира посредством всеобъемлющего политического диалога.

Кризис в Йемене

История с Марибом не могла не привлечь внимание дипломатов ЕС, поскольку город имеет ключевое значение. И не только потому, что его окрестности богаты нефтью и в нем находится единственный в стране нефтеперерабатывающий завод.

Населенный пункт стоит на перекрестке целой сети дорог. Контроль над ними дает возможность ополченцам «Ансар Аллах» продвинуться на юг.

Fajr Al-Entesar "Dawn of Victory" operation in Marib province

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is one of the most important operations in the battle to liberate Marib Governorate



فجر الانتصار أحدى أهم العمليات في معركة تحىرير محافظة مأرب 07-03-1443

13-10-2021

عملية_فجر_الانتصار

اليمن ????????

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Мариб был последним стратегически важным опорным пунктом проправительственных сил президента Мансура Хади, против которых йеменские хуситы сражаются с осени 2014 года.

Поддержку хадистам оказывает коалиция государств, в которую входят Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Гуманитарная катастрофа

Затянувшийся конфликт привел к разрушительному гуманитарному кризису, который сопровождается нехваткой пищи и воды, а также вспышками эпидемией. Сейчас война в Йемене угрожает жизням миллионов мирных людей, заявляют международные организации.

«В городе Мариб проживают более двух миллионов внутренне перемещенных лиц. Это почти 70 процентов всех йеменских беженцев», — заявил представитель Международного комитета Красного Креста в Йемене Башир Омар.

Правозащитники призывают все стороны конфликта обеспечить доступ наиболее уязвимых слоев населения в Йемене к продовольствию и медикаментам, а также предоставить им защиту.

Политическая война

Военный кризис усугубляется внутриполитическими разногласиями противников хуситов. Фактически проправительственные силы состоят из двух группировок — сил под руководством президента Хади и проэмиратского Южного переходного совета.

В 2020-м они сумели заключить между собой перемирие на условиях договора 2019 года, который предусматривает формирование Правительства национального единства, куда входят представители обеих сил в равных долях.

#BREAKING



The Saudi team concerned with the implementation of the Riyadh Agreement meets with representatives of the Yemeni government and the Southern Transitional Council, (SPA)#south24 pic.twitter.com/EytRxyMQxB — South24 | English (@South24E) June 14, 2021

Конфронтация не ограничивается политическими баталиями, она проявилась даже во время обострения в Марибе. Кроме того, хадисты уже отметились задержаниями представителей ЮПС.

А 4 июня 2021 года военные подразделения ЮПС осуществили рейдерский захват правительственного телеканала SABA. Они выгнали всех прежних сотрудников и переименовали масс-медиа в «Аденское информационное агентство Государства Арабского Юга».