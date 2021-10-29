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Представители Евросоюза посетили Аден и потребовали перемирия в Йемене
Весь мир
Представители Евросоюза посетили Аден и потребовали перемирия в Йемене
Пресс-служба и информационная служба Делегации ЕС в ЙЕМЕНЕ  / 

Сана, 29 октября. Дипломаты Европейского союза (ЕС) завершили визит в Аден. Об этом сообщает пресс-служба йеменской миссии ЕС.

Делегаты из Евросоюза потребовали полного выполнения Эр-Риядского соглашения. Они призвали к сотрудничеству все стороны конфликта, продолжающегося на территории республики.

Представители ЕС приветствовали присутствие правительства Йемена во временной столице и выразили поддержку усилиям по восстановлению функционирования госаппарата.

«Сейчас более чем когда-либо необходимо единое правительство, которое служит интересам всех йеменцев», — говорится в официальном релизе.

В ходе визита также состоялась встреча делегатов с главой Южного переходного совета (ЮПС) Айдаросом аз-Зубайди. Ее подробности не сообщаются. Пресс-служба пояснила лишь, что диалог был конструктивным.

Внимание к Марибу

Нынешний визит делегации ЕС состоялся на фоне обострения конфликта в Марибе, где хуситам удалось расширить зону своего контроля после захвата ключевых позиций противника в районе Аль-Абдии.

«Дипломаты выразили серьезную обеспокоенность военным наступлением хуситов «Ансар Аллах» и острой ситуацией в Аль-Абдии. Они осудили все нарушения международного права и повторили настоятельный призыв прекратить неприемлемое наступление», — утверждает официальный релиз.

Европарламентарии подтвердили поддержку усилий специального посланника ООН в Йемене по достижению мира посредством всеобъемлющего политического диалога.

Кризис в Йемене

История с Марибом не могла не привлечь внимание дипломатов ЕС, поскольку город имеет ключевое значение. И не только потому, что его окрестности богаты нефтью и в нем находится единственный в стране нефтеперерабатывающий завод.

Населенный пункт стоит на перекрестке целой сети дорог. Контроль над ними дает возможность ополченцам «Ансар Аллах» продвинуться на юг.

Мариб был последним стратегически важным опорным пунктом проправительственных сил президента Мансура Хади, против которых йеменские хуситы сражаются с осени 2014 года.

Поддержку хадистам оказывает коалиция государств, в которую входят Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Гуманитарная катастрофа

Затянувшийся конфликт привел к разрушительному гуманитарному кризису, который сопровождается нехваткой пищи и воды, а также вспышками эпидемией. Сейчас война в Йемене угрожает жизням миллионов мирных людей, заявляют международные организации.

«В городе Мариб проживают более двух миллионов внутренне перемещенных лиц. Это почти 70 процентов всех йеменских беженцев», — заявил представитель Международного комитета Красного Креста в Йемене Башир Омар.

Правозащитники призывают все стороны конфликта обеспечить доступ наиболее уязвимых слоев населения в Йемене к продовольствию и медикаментам, а также предоставить им защиту.

Политическая война

Военный кризис усугубляется внутриполитическими разногласиями противников хуситов. Фактически проправительственные силы состоят из двух группировок — сил под руководством президента Хади и проэмиратского Южного переходного совета.

В 2020-м они сумели заключить между собой перемирие на условиях договора 2019 года, который предусматривает формирование Правительства национального единства, куда входят представители обеих сил в равных долях.

Конфронтация не ограничивается политическими баталиями, она проявилась даже во время обострения в Марибе. Кроме того, хадисты уже отметились задержаниями представителей ЮПС.

А 4 июня 2021 года военные подразделения ЮПС осуществили рейдерский захват правительственного телеканала SABA. Они выгнали всех прежних сотрудников и переименовали масс-медиа в «Аденское информационное агентство Государства Арабского Юга».

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