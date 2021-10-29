Представители Евросоюза посетили Аден и потребовали перемирия в Йемене

Сана, 29 октября. Дипломаты Европейского союза (ЕС) завершили визит в Аден. Об этом сообщает пресс-служба йеменской миссии ЕС.
Делегаты из Евросоюза потребовали полного выполнения Эр-Риядского соглашения. Они призвали к сотрудничеству все стороны конфликта, продолжающегося на территории республики.
#EU ambassadors welcome the return of gov’t to #Aden, expressed full support for the gov’t & called for the full implementation of Riyadh Agreement. EU support the efforts of @OSE_Yemen to reach an inclusive, political settlement. We call on all parties to engage with UN SE now— EUinYemen (@EUinYemen) October 26, 2021
Представители ЕС приветствовали присутствие правительства Йемена во временной столице и выразили поддержку усилиям по восстановлению функционирования госаппарата.
«Сейчас более чем когда-либо необходимо единое правительство, которое служит интересам всех йеменцев», — говорится в официальном релизе.
В ходе визита также состоялась встреча делегатов с главой Южного переходного совета (ЮПС) Айдаросом аз-Зубайди. Ее подробности не сообщаются. Пресс-служба пояснила лишь, что диалог был конструктивным.
Внимание к Марибу
Нынешний визит делегации ЕС состоялся на фоне обострения конфликта в Марибе, где хуситам удалось расширить зону своего контроля после захвата ключевых позиций противника в районе Аль-Абдии.
«Дипломаты выразили серьезную обеспокоенность военным наступлением хуситов «Ансар Аллах» и острой ситуацией в Аль-Абдии. Они осудили все нарушения международного права и повторили настоятельный призыв прекратить неприемлемое наступление», — утверждает официальный релиз.
Европарламентарии подтвердили поддержку усилий специального посланника ООН в Йемене по достижению мира посредством всеобъемлющего политического диалога.
Кризис в Йемене
История с Марибом не могла не привлечь внимание дипломатов ЕС, поскольку город имеет ключевое значение. И не только потому, что его окрестности богаты нефтью и в нем находится единственный в стране нефтеперерабатывающий завод.
Населенный пункт стоит на перекрестке целой сети дорог. Контроль над ними дает возможность ополченцам «Ансар Аллах» продвинуться на юг.
Fajr Al-Entesar "Dawn of Victory" operation in Marib province— Princess Of Yemen???????? (@Ss1212125Yemen) October 13, 2021
Yemen ????????
is one of the most important operations in the battle to liberate Marib Governorate
فجر الانتصار أحدى أهم العمليات في معركة تحىرير محافظة مأرب 07-03-1443
13-10-2021
عملية_فجر_الانتصار
اليمن ????????
١/٢ pic.twitter.com/wnZBapIQN2
Мариб был последним стратегически важным опорным пунктом проправительственных сил президента Мансура Хади, против которых йеменские хуситы сражаются с осени 2014 года.
Поддержку хадистам оказывает коалиция государств, в которую входят Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Гуманитарная катастрофа
Затянувшийся конфликт привел к разрушительному гуманитарному кризису, который сопровождается нехваткой пищи и воды, а также вспышками эпидемией. Сейчас война в Йемене угрожает жизням миллионов мирных людей, заявляют международные организации.
«В городе Мариб проживают более двух миллионов внутренне перемещенных лиц. Это почти 70 процентов всех йеменских беженцев», — заявил представитель Международного комитета Красного Креста в Йемене Башир Омар.
Правозащитники призывают все стороны конфликта обеспечить доступ наиболее уязвимых слоев населения в Йемене к продовольствию и медикаментам, а также предоставить им защиту.
Политическая война
Военный кризис усугубляется внутриполитическими разногласиями противников хуситов. Фактически проправительственные силы состоят из двух группировок — сил под руководством президента Хади и проэмиратского Южного переходного совета.
В 2020-м они сумели заключить между собой перемирие на условиях договора 2019 года, который предусматривает формирование Правительства национального единства, куда входят представители обеих сил в равных долях.
#BREAKING— South24 | English (@South24E) June 14, 2021
The Saudi team concerned with the implementation of the Riyadh Agreement meets with representatives of the Yemeni government and the Southern Transitional Council, (SPA)#south24 pic.twitter.com/EytRxyMQxB
Конфронтация не ограничивается политическими баталиями, она проявилась даже во время обострения в Марибе. Кроме того, хадисты уже отметились задержаниями представителей ЮПС.
А 4 июня 2021 года военные подразделения ЮПС осуществили рейдерский захват правительственного телеканала SABA. Они выгнали всех прежних сотрудников и переименовали масс-медиа в «Аденское информационное агентство Государства Арабского Юга».
#MostRead this week: Southern Transitional Council forces raid Yemeni government-affiliated media outletshttps://t.co/OF8QtbvhEW— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) June 13, 2021