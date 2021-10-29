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Дагестанский блогер Хасбик станет гостем турнира UFC 267

  /   Обновлено: 29 октября 2021 16:36
Спорт
Дагестанский блогер Хасбик станет гостем турнира UFC 267
instagram.com  /  @hasbullaaaa_777

Абу-Даби, 29 октября. Известный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, посетит турнир UFC 267, который пройдет в столице ОАЭ.

Президент UFC Дана Уайт опубликовал в Twitter-аккаунте фрагмент видеообращения блогера Хасбика. Он сообщил, что посетит предстоящий турнир промоушена, который пройдет в Абу-Даби.

«Дана Уайт, я буду на турнире UFC в Абу-Даби. Увидимся, будь готов», – сказал блогер.

Турнир UFC 267 состоится в Абу-Даби 30 октября. Его главным событием станет поединок чемпиона промоушена в полутяжелой весовой категории Яна Блаховича с Гловером Тейшейрой.

Ранее украинский боксер-тяжеловес Александр Усик намекнул на скорое завершение спортивной карьеры. В своем последнем бою он победил британца Энтони Джошуа.

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спорт mma хасбик ufc 267
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