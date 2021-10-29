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Техноблогер Николаев назвал причины, которые могли подтолкнуть Цукерберга к ребрендингу Facebook
Общество
Техноблогер Николаев назвал причины, которые могли подтолкнуть Цукерберга к ребрендингу Facebook
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ребрендинг социальной сети Facebook не только положительно отразится на имидже корпорации Марка Цукерберга, но и поможет оптимизировать налоги. В этом уверен техноблогер, главный редактор портала BigGeek Николай Николаев. В интервью ФАН он рассказал об истинных причинах переименования Facebook на Meta.

«Я думаю, что, конечно, помимо переименования, есть юридические подоплеки, в том числе налоговые, и так далее. Наверняка это позволит как-то реструктуризировать юридически бизнес. В первую очередь, как мне кажется, для того, чтобы оптимизировать налоги», — высказал свое мнение главный редактор портала.

Собеседник считает, что решение о ребрендинге кроме экономического выигрыша принесет и репутационный — имиджевый.

Техноблогер Николаев назвал причины, которые могли подтолкнуть Цукерберга к ребрендингу Facebook
Из личного архива Николая Николаева /

«Имея торговую марку и головную компанию Facebook, все равно все будут помнить про социальные сети Facebook. И понятное дело, что, переименовавшись в Meta, никуда эта репутация не денется. Но если компания запустит какие-то новые сервисы, то они будут менее ассоциированы с сетью Facebook, чем это есть сейчас», — резюмировал свою позицию Николаев.

Ранее компания Facebook изменила название на Meta. О переменах сообщил глава компании Марк Цукерберг на онлайн-презентации. Миллиардер также рассказал о метавселенной социальной сети: разработчики соединили реальную жизнь с виртуальной реальностью.

Новый логотип компании представляет собой синюю ленту, закрученную так, что по внешнему виду она напоминает очки виртуальной реальности и знак бесконечности одновременно. После официального объявления компания Facebook начала претворять свой план в жизнь.

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