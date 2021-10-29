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Политолог Носович: Россия подготовила адекватный ответ на усиление НАТО в Прибалтике
Армия
Политолог Носович: Россия подготовила адекватный ответ на усиление НАТО в Прибалтике
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 октября. Россия подготовила адекватный ответ на агрессивные выпады Литвы, которая пытается убедить НАТО в необходимости наращивать военный потенциал у российских границ, заявил политолог Александр Носович.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что НАТО нужно активнее противостоять «угрозам» со стороны России и Белоруссии. Эти слова прозвучали на фоне появления очередной авиабазы Североатлантического альянса на территории Прибалтики. По мнению эксперта, с помощью концентрации военных сил в этом регионе Запад хочет оказывать давление на Россию, передает издание «Газета.Ru».

Носович отметил, что Россию пытаются втянуть в гонку вооружений. По его словам, ассиметричный ответ на вызовы со стороны НАТО должен быть малозатратным. Политолог заявил, что НАТО рискует столкнуться с ОТРК «Искандер» в случае усиления военного присутствия в регионе. Ракетные комплексы могут быть переброшены в Калининградскую область, которая является самой уязвимой точкой в цепи обороны.

Политолог Носович: Россия подготовила адекватный ответ на усиление НАТО в Прибалтике
Пресс-служба Балтийского флота /

«Завоз "Искандера-М" и их применение нейтрализует потенциал всех угроз, например, исходящую от 250 танков "Абрамс" из Польши. Забросить столько же танков в Калининград — неэффективно и нерационально, а вот ракетные комплексы — адекватный шаг», — объяснил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что появление новых инфраструктурных объектов НАТО в Прибалтике ведет к дестабилизации ситуации в регионе. Там отметили, что предложения российской стороны по деэскалации остаются в силе.

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россия нато ракеты прибалтика
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