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Центробанк опубликовал официальные курсы иностранных валют
Экономика
Центробанк опубликовал официальные курсы иностранных валют
pixabay.com  /  geralt

Москва, 29 октября. Банк России обнародовал официальные курсы доллара и евро, установленные на 30 октября.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс доллара США незначительно понизился до 70,52 рубля. Изменения относительно предыдущего курса составили 0,07 копейки.

Курс евро поднялся на 0,45 рубля и был установлен на уровне 82,29 рубля.

На открытии торговой сессии Мосбиржи курс американской валюты не изменился относительно уровня закрытия предыдущих торгов и составил 72,2 рубля. Евро подорожал на 2,25 копейки и достиг отметки 82,07 рубля.

Аналитик Маслов посоветовал покупать доллар после ноябрьского заседания ФРС. Если американский регулятор объявит о старте сворачивания программы покупки государственных облигаций, то их доходность начнет расти, что повысит привлекательность американской валюты.

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