Релиз стратегии Age of Empires IV состоялся в Steam

Москва, 29 октября. Стратегия Age of Empires IV вышла в продажу спустя 16 лет с момента релиза третьей части игры. Игрокам новой части станут доступны сразу четыре сюжетные кампании, в том числе «Расцвет Москвы».

Разработчики исторической стратегии Age of Empires IV вышли на рынок с долгожданным продолжением игры — 28 октября она стала доступна в каталоге игровой платформы Steam. Согласно первым отзывам на игровых порталах и Metacritic, пользователи высоко оценили проект и новую концепцию игры, но отметили недостаток свежих идей.

Старт игры откроет геймерам четыре сюжетные кампании. Одна из них коснется становления Москвы. Премьера Age of Empires IV состоялась эксклюзивно для PC. Кроме того, создатели игры предусмотрели адаптацию проекта для компьютеров с не самыми передовыми характеристиками и ввели «картофельный» режим.

На этом фоне компания Sony задумалась о релизе платформы с бесплатным пакетом игр для консоли PlayStation. Об этом заявил глава сервиса Джим Райан.