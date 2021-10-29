Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 17:38
17:36
Общество
Полицейские из Осетии вынесли из леса грибника с сердечным приступом
17:34
Общество
Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал «Спутник V» самой эффективной вакциной
17:34
Весь мир
Трюдо призвал Нидерланды бороться вместе против «дезинформации и экстремизма»
17:33
Политика
Политолог Валяев: «Зеленые» ФРГ в угоду США продолжат создавать проблемы «СП-2»
17:33
Происшествия
Пойманный с убитым лосем депутат Рашкин прибыл в саратовскую прокуратуру
17:29
Политика
Политолог Жаров об обстрелах ВСУ: Цель Украины — вынудить ЛДНР на «агрессию»
17:27
Происшествия
Спасатели МЧС совместно с вертолетом Ка-32 ищут в Балтийском море пропавших дайверов
17:26
Общество
Политолог Солонников рассказал о «неделях кризиса» в горячем водоснабжении Петербурга
17:25
Общество
Новый трейлер второго сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом появился в Сети
17:24
Шоу-бизнес
Дилара Моргенштерн похвасталась обручальным кольцом с цепью и наручниками
Все новости

Байден озвучит идеи прекращения пандемии COVID-19 на саммите G20 в Риме
Весь мир
Байден озвучит идеи прекращения пандемии COVID-19 на саммите G20 в Риме
flickr.com  /  Gage Skidmore

Рим, 29 октября. Президент США Джо Байден прибыл в Рим для участия в саммите лидеров стран Группы двадцати (G20). Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Оставив национальную повестку в подвешенном состоянии, Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден приземлились в римском аэропорту Фьюмичино на борту Air Force One. Сначала глава государства примет участие в саммите G20 в Италии 30-31 октября, а затем отправится в Глазго на конференцию ООН высокого уровня по климату. Ожидается, что Байден предложит конкретные идеи для прекращения пандемии, стимулирования экономического роста и замедления глобального потепления — таков слоган, принятый для встречи в Риме: «Люди, планета, процветание».

В качестве первой остановки президент США отправился на встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане, начавшуюся в 12:00 по местному времени. Беседа, прямая трансляция которой была ранее отменена, охватит такие темы, как пандемия и глобальное потепление.

Позже сегодня запланирована встреча Байдена с премьер-министром Италии Марио Драги, президентом Серджио Маттареллой, а также с рядом других высокопоставленных лиц. Учитывая уход канцлера Германии Ангелы Меркель с политической сцены и напряженность в отношениях с Францией, Италия может стать новым важным союзником для американского президента.

Байден озвучит идеи прекращения пандемии COVID-19 на саммите G20 в Риме
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Одной из ключевых встреч Байдена в Риме станут переговоры с главой Франции Эмманюэлем Макроном, отношения с которым существенно ухудшились на фоне конфликта из-за нового партнерства AUKUS. Кроме того, в субботу Байден встретится с британским премьер-министром Борисом Джонсоном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Саммит G20 в столице Италии пройдет 30–31 октября. Среди участников Саудовская Аравия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Южная Корея, Франция, Германия, Япония, Индия, Индонезия, Италия, Мексика, Великобритания, США, Южная Африка, Турция и ЕС. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие во встрече по видеосвязи.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Байден озвучит идеи прекращения пандемии COVID-19 на саммите G20 в Риме
g20 рим байден макрон
Комментировать