Байден озвучит идеи прекращения пандемии COVID-19 на саммите G20 в Риме

Рим, 29 октября. Президент США Джо Байден прибыл в Рим для участия в саммите лидеров стран Группы двадцати (G20). Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

U.S. President Joe Biden reached the Vatican to meet Pope Francis ahead of the G20 meetings https://t.co/FlcCvle4KM pic.twitter.com/3vo78IQ2AR — Reuters (@Reuters) October 29, 2021

Оставив национальную повестку в подвешенном состоянии, Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден приземлились в римском аэропорту Фьюмичино на борту Air Force One. Сначала глава государства примет участие в саммите G20 в Италии 30-31 октября, а затем отправится в Глазго на конференцию ООН высокого уровня по климату. Ожидается, что Байден предложит конкретные идеи для прекращения пандемии, стимулирования экономического роста и замедления глобального потепления — таков слоган, принятый для встречи в Риме: «Люди, планета, процветание».

BREAKING: US President Joe Biden has arrived at the Vatican for his meeting with the Pope ahead of the G20 Summit in Rome.



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В качестве первой остановки президент США отправился на встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане, начавшуюся в 12:00 по местному времени. Беседа, прямая трансляция которой была ранее отменена, охватит такие темы, как пандемия и глобальное потепление.

Pope Francis and President Joe Biden during their meeting at the Vatican.



???? Vatican Media pic.twitter.com/y6wJmZrAxf — Catholic News Agency (@cnalive) October 29, 2021

Позже сегодня запланирована встреча Байдена с премьер-министром Италии Марио Драги, президентом Серджио Маттареллой, а также с рядом других высокопоставленных лиц. Учитывая уход канцлера Германии Ангелы Меркель с политической сцены и напряженность в отношениях с Францией, Италия может стать новым важным союзником для американского президента.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Одной из ключевых встреч Байдена в Риме станут переговоры с главой Франции Эмманюэлем Макроном, отношения с которым существенно ухудшились на фоне конфликта из-за нового партнерства AUKUS. Кроме того, в субботу Байден встретится с британским премьер-министром Борисом Джонсоном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Саммит G20 в столице Италии пройдет 30–31 октября. Среди участников Саудовская Аравия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Южная Корея, Франция, Германия, Япония, Индия, Индонезия, Италия, Мексика, Великобритания, США, Южная Африка, Турция и ЕС. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие во встрече по видеосвязи.