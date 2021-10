Байден озвучит идеи прекращения пандемии COVID-19 на саммите G20 в Риме

Рим, 29 октября. Президент США Джо Байден прибыл в Рим для участия в саммите лидеров стран Группы двадцати (G20). Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Оставив национальную повестку в подвешенном состоянии, Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден приземлились в римском аэропорту Фьюмичино на борту Air Force One. Сначала глава государства примет участие в саммите G20 в Италии 30-31 октября, а затем отправится в Глазго на конференцию ООН высокого уровня по климату. Ожидается, что Байден предложит конкретные идеи для прекращения пандемии, стимулирования экономического роста и замедления глобального потепления — таков слоган, принятый для встречи в Риме: «Люди, планета, процветание».

