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Певица Наталья Штурм дала совет артистке Долиной, как решить проблему с Instagram
Шоу-бизнес
Певица Наталья Штурм дала совет артистке Долиной, как решить проблему с Instagram
личный архив Натальи Штурм  / 

Личная страничка в Instagram может служить в том числе в качестве личного секретаря, который передает, например, предложения о сотрудничестве. Об этом в беседе с ФАН рассказала певица Наталья Штурм.

Артистка Лариса Долина неоднократно жаловалась на трудности, с которыми ей приходится сталкиваться в социальной сети Instagram. Так, например, она указала на большое число фейковых страниц, созданных якобы ею. Дело дошло уже до того, что одна из таких «фальшивок» назвала самозванкой саму певицу. Между тем звезде до сих пор не удалось получить заветную «синюю галочку», подтверждающую подлинность ее учетной записи.

«Есть верификационная галочка, которая подтверждает, что эта страница главная в Instagram. Не получается [подтвердить], странно. Нужно отправить паспорт [администрации] Instagram. Они дают ответ через какое-то время. Все звезды так себя подтверждают. У Ларисы Долиной это обязательно должно получиться», — дала совет певица.

Певица Штурм дала совет артистке Долиной, как решить проблему с Instagram
Prt Scr youtube.com / Gazgolder

Наталья Штурм также рассказала о том, как складываются отношения с Instagram лично у нее.

«У меня хорошие подписчики. Все свои. Все меня знают. Относятся ко мне доброжелательно, с любовью. Даже если есть какой-то хейт, то он конструктивный. Это не оскорбления, а мнение людей. Я их не блокирую за это», — сказала собеседница ФАН.

В завершение она добавила, что, на ее взгляд, артистам очень нужна личная страница в соцсетях.

«Это очень важно. Мне это дает работу. Мне пишут предложения в директе. Я отвечаю, интересует меня это предложение или нет. Таким образом это происходит. Instagram у меня это как личный секретарь», — рассказала Наталья Штурм.

Ранее маркетолог Николай Григорьев объяснил, зачем на самом деле Дональду Трампу нужна своя соцсеть. Он отметил, что республиканцам необходим коммуникационный канал в преддверии грядущих выборов в конгресс в 2022 году.

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instagram долина штурм
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