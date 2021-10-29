Фрагменты древнеримских статуй найдены в руинах церкви Святой Марии в Британии

Сток-Мадевилл, 29 октября. Археологи, работающие на проекте по строительству железной дороги в графстве Бакингемшир Британии, нашли несколько древних статуй.

Скульптуры были обнаружены рядом с городом Сток-Мадевилл под церковью Святой Марии. Находка представляет собой два бюста — мужской и женский, также рядом лежала каменная голова ребенка, передает Planet Today.

Отмечается, что под фундаментом храма находилось еще одно строение. Вероятнее всего, оно могло служить мавзолеем в эпоху Римской империи. Данная местность в древние времена могла быть естественным холмом, поэтому и была выбрана для такой постройки.

В данный момент статуи переданы в лабораторию, где их очистят от грязи, а после изучат. Археологи надеются отыскать на скульптурах остатки красок, которые могли использовать римляне.

Ранее специалисты из Пскова обнаружили уцелевшие деревянные сооружения, датируемые XV веком. Находка была сделана у городского кинотеатра в центре города.