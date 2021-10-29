Байден представился «мужем Джилл» сотруднику Папского дома в Ватикане

Ватикан, 29 октября. Президент США Джо Байден решил «утаить» свой статус и представился сотруднику префектуры Папского дома как «муж Джилл».

Казус произошел в ходе визита американского лидера в Ватикан. В поездке его сопровождала супруга Джилл Байден. Когда вдвоем они прибыли во двор Сан-Дамазо, их встречал регент префектуры Папского дома монсеньор Леонардо Сапиенца и другие представители ведомства. Вместо того, чтобы просто поприветствовать регента, президент США представился мужем своей жены.

«Я — муж Джилл», — с улыбкой оповестил Байден.

За свою политическую карьеру Джо Байден в четвертый раз встречается с папой Франциском, но впервые — в качестве президента США. Известно, что глава Белого дома является католиком.

Ранее поведение президента США Байдена во время публичного выступления ошарашило американских журналистов. Глава Белого дома попытался пожать руку «человеку-невидимке».