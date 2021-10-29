Пресняков схватил Подольскую за грудь во время фотосессии

Москва, 29 октября. Певец Владимир Пресняков — младший решил подшутить над супругой Натальей Подольской на фотосессии во время светского мероприятия. Артист смутил исполнительницу, но вызвал восторг фанатов.

Певица появилась перед папарацци в белом костюме с укороченными брюками и открытым животом, образ она дополнила шляпкой. Пресняков позировал рядом с супругой и неожиданно схватил ее за грудь.

Подольская мгновенно откинула руку мужа, но затем смущенно улыбнулась камерам. Позднее музыкант опубликовал в Instagram ролик, где показал свой розыгрыш. Поклонники поспешили поддержать артиста в комментариях.

«Владимир! Сколько же в вас огня и позитива!»; «Володя в своем репертуаре!»; «Нормальный мужик, ему фотосессия не в кайф. Похулиганить, хоть немного разбавить Наташину серьезность. Вот это идеальная пара», — написали фолловеры.

Пресняков и его супруга являются одной из самых крепких звездных пар и хранят друг другу верность уже 16 лет, передает издание «Дни.ру». Подольская призналась этой осенью, что с нее «спали розовые очки» в браке с артистом. Звезда отметила 11-ю годовщину свадьбы с Пресняковым и решила трогательно поздравить мужа.