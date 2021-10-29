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Армия
Бывший депутат Рады Лапин призвал Киев потопить Черноморский флот ракетами «Нептун»
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Бывший депутат Рады Лапин призвал Киев потопить Черноморский флот ракетами «Нептун»
Армия
Бывший депутат Рады Лапин призвал Киев потопить Черноморский флот ракетами «Нептун»
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Киев, 29 октября. Украина должна заняться производством ракетных комплексов «Нептун», чтобы потопить Черноморский флот России, заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин.

В эфире канала «Апостроф» украинский парламентарий заявил, что благодаря полученным от США противотанковым комплексам Javelin и турецким беспилотникам Bayraktar TB2 можно приостановить войну в Донбассе. На этом фоне он призвал официальный Киев сосредоточиться на усилении вооруженных сил.

«Нам сегодня необходимо строить корабли или запускать систему «Нептун», которая может потопить Черноморский флот», — сказал Лапин.

По его словам, создание мощного военного флота займет много времени, однако в конечном счете он все равно не сможет противостоять ВМФ России. Именно поэтому Украине нужно обзавестись ракетными комплексами «Нептун».

Ранее сообщалось, что Киев пытается выдать советские проекты в сфере вооружения за новые разработки. По словам специалистов, ЖК-360МЦ «Нептун» является модернизированной версией ракеты, разработанной в СССР.

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украина россия черноморский флот нептун
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