Бывший депутат Рады Лапин призвал Киев потопить Черноморский флот ракетами «Нептун»

Киев, 29 октября. Украина должна заняться производством ракетных комплексов «Нептун», чтобы потопить Черноморский флот России, заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин.

В эфире канала «Апостроф» украинский парламентарий заявил, что благодаря полученным от США противотанковым комплексам Javelin и турецким беспилотникам Bayraktar TB2 можно приостановить войну в Донбассе. На этом фоне он призвал официальный Киев сосредоточиться на усилении вооруженных сил.

«Нам сегодня необходимо строить корабли или запускать систему «Нептун», которая может потопить Черноморский флот», — сказал Лапин.

По его словам, создание мощного военного флота займет много времени, однако в конечном счете он все равно не сможет противостоять ВМФ России. Именно поэтому Украине нужно обзавестись ракетными комплексами «Нептун».

Ранее сообщалось, что Киев пытается выдать советские проекты в сфере вооружения за новые разработки. По словам специалистов, ЖК-360МЦ «Нептун» является модернизированной версией ракеты, разработанной в СССР.