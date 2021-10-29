Случай полиомелита зафиксирован в Ровенской области на Украине

Киев, 29 октября. Впервые за много лет на Украине зафиксирован случай полиомиелита. Как считает главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, под угрозой все невакцинированные дети страны в возрасте до 5 лет. Меры, которые примут власти государства, будут зависеть от результатов эпидемиологического расследования заболевания полиомиелитом у ребенка в Ровненской области, сообщает информационное агентство «Новороссия».

«Впервые за много лет полиомиелит вернулся на Украину и стал причиной паралича невакцинированного 17-месячного ребенка в Ровенской области», — заявил Игорь Кузин.

Как удалось выяснить, родственники ребенка могли заразиться в Закарпатье. Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям провела экстренное заседание, на котором обсуждалась степень опасности возникшей ситуации. Как сказал Кузин, на Украине от полиомиелита привито менее шестидесяти процентов детей в возрасте до одного года. Для предотвращения эпидемиологической опасности этот показатель должен составлять не менее 95%.

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