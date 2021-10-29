Пандемия коронавируса привнесла новые стандарты в кибербезопасность на удаленной работе

Москва, 29 октября. Эксперты в сфере кибербезопасности рассказали пользователям. как они могут обезопасить свой компьютер во время активной работы удаленно в период пандемии коронавируса нового типа.

COVID-19 активно повлиял на все сферы деятельности человека, в том числе и привнес новые стандарты по защите. Согласно опросам, большинство компаний не планируют возвращать весь штат сотрудников в офис, предпочитая гибридный формат работы. В таком решении есть и весомые плюсы, но также и большое количество недостатков. Основной из них — риск атаки хакерами.

Киберпреступность в мире добилась небывалых результатов благодаря массовому переходу на новую форму работы. Чем больше удаленных подключений к корпоративной сети, тем больше вероятность взломать ее для получения данных. По мнению экспертов издания Profile.ru, чтобы обезопасить себя, следует соблюдать пять простых правил.

В первую очередь — нельзя терять бдительность. Современные хакеры ведут атаку с помощью «заражения» популярных офисных программ, которые необходимы в любой работе. Кроме того, вирусы могут попасть на ПК через подключения к внешним носителям. И не стоит забывать об атаках через электронную почту.

Во-вторых, специалисты рекомендуют по возможности обновлять технику. На старые программы и устройства вирусов значительно больше, чем на новых. Современные «заразы» уже давно научились обходить все защиты, нанося удар в самое сердце ПК.

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Третьим пунктом специалисты считают многофакторную аутентификацию. Логина и сложного пароля уже не достаточно, чтобы обезопасить свои данные. Стоит установить возможность входа сразу по нескольким признакам, что заодно поможет авторизоваться в системе в случае потери устройства.

Также эксперты советуют быть бдительными при работе в общественном месте, где велика вероятность банального подглядывания со стороны «соседа» по коворкингу. И последним пунктом эксперты считают вопрос с веб-камерой. Издание отмечает, что подглядывание через этот «глазок» всегда было актуально. Для избежания подобной утечки нужно приобрести специальную шторку.

Ранее стало известно, что мошенники перед нерабочей неделей создали порядка трех тысяч поддельных сайтов различных онлайн-магазинов. Россиян призвали с особой осторожностью относиться к контекстной рекламе.