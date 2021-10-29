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Главнокомандующий ВС Судана назначил нового министра иностранных дел
Весь мир
Главнокомандующий ВС Судана назначил нового министра иностранных дел
Global Look Press  /  Mohamed Khidir/Xinhua

Хартум, 29 октября. Главнокомандующий Вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан назначил бывшего посла Судана в Ливане Али ас-Садика исполняющим обязанности министра иностранных дел. Ранее он уволил осудивших роспуск Суверенного совета и правительства дипломатов, включая представителей в США, Европейском союзе, Франции, Катаре, Китае и руководителя миссии в Женеве.

В свою очередь, Али ас-Садик заявил, что спор между военными и гражданскими угрожает национальной безопасности. По его словам, армия скорректировала курс страны и обязалась завершить переходный период, поскольку у вооруженных сил нет никакого намерения править.

В понедельник, 25 октября, Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение в стране, распустил Суверенный совет, правительство и комитет «Тамкин», а также уволил губернаторов регионов и премьера Абдаллу Хамдока. Еще он приостановил действие нескольких статей проекта Конституционной декларации от 2019 года.

Главнокомандующий суданской армией разъяснил, что подстрекательства к мятежу, расизм и регионализм, нацеленный на гражданскую войну, бросили вызов национальному единству, поэтому военные вмешались в процесс.

По его мнению, переходные власти угрожали безопасности и целостности Судана, поэтому армия сформирует новое правительство, которое подготовит государство к выборам, запланированным на 2023 год.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя случившееся в африканской стране, назвала внешнее вмешательство главной причиной госпереворота. Свержение переходных властей свидетельствовало о провальной стратегии третьих сторон и активного вмешательства Запада в дела Судана.

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судан
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