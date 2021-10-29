Сборная России досрочно победила в медальном зачете ЧМ по художественной гимнастике

Китакюсю, 29 октября. Российские спортсменки досрочно выиграли в медальном зачете на чемпионате мира по художественной гимнастике. Первенство проходит в японском городе Китакюсю.

Россиянки вырвались от соперников на первое место, завоевав по итогам соревнований пять золотых, три серебряных и одну бронзовую награды. Гимнастки стали лидерами за два дня до конца чемпионата мира.

Второе место занимают белорусские гимнастки, которым удалось завоевать золото, серебро и четыре бронзовые медали. Третье место предварительно присуждено спортсменкам из Италии, на счету которых ни одного золота, два серебра и бронза. В оставшиеся два дня соревнований гимнастки примут участие в розыгрыше еще трех комплектов медалей.

Ранее стало известно, что сборная России показала лучший результат в групповом многоборье. В состав команды вошли Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Мария Толкачева.