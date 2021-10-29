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Замглавы МИД РФ Вершинин встретился с послом Египта в Москве
Политика
Замглавы МИД РФ Вершинин встретился с послом Египта в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 29 октября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин встретился с послом Египта в Москве Ихабом Насром.

Как сообщает МИД РФ, встреча состоялась по инициативе египетской стороны. В ходе переговоров Вершинин и Наср обменялись мнениями по вопросам российско-египетского взаимодействия в ООН и на других международных площадках.

«В том числе — с учетом последнего развития событий в Республике Судан, в Сирии, по комплексу проблем климатической повестки», — говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов принял посла Алжира Мохамеда Шерифа Курту. Встреча прошла 28 октября и была приурочена к окончанию миссии алжирского дипломата в Москве.

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