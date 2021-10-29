Баранец: провальные испытания «Нептуна» разбили мечты Украины угрожать России ракетами

Москва, 29 октября. Украина лишилась надежды заполучить ракету, которая хотя бы в теории могла бы представлять угрозу для России, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

В эфире программы «Соловьев Live» Баранец присоединился к обсуждению недавнего заявления внештатного советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который рассказал о разработке новейших украинских ракет. Он подчеркивал, что в будущем ВСУ смогут направить их на Москву, передает «Экономика Сегодня».

Баранец предположил, что Арестович говорил о ракете «Нептун», которая является модернизированной версией советской Х-35. По его словам, в теории она является единственной опасной для России украинской разработкой. Она могла бы представлять опасность, если бы Киев разместил пусковые установки вблизи российской границы, однако громкий провал ее испытаний показал, что до этого дело не дойдет.

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«Конечно, я не могу не вспомнить очень забавный случай при испытании ракеты "Нептун", которая в прежней жизни была советской ракетой и, хотя бы в теории могла быть опасна. Она во время запуска передумала, то есть жестко заглючила, почесала репу и вернулась в точку запуска», — рассказал Баранец.

По его словам, участников испытаний спасло от гибели только то, что у неисправной ракеты вовремя сработал самоликвидатор. Баранец подчеркнул, что данный инцидент поставил крест на дальнейшей модернизации «Нептуна», а заодно и на мечтах Украины угрожать России ракетами.

Ранее военный обозреватель «КП» назвал пустой бравадой заявления о том, что Украина якобы способна победить Россию в открытом военном противостоянии. Он отметил, что Киев регулярно делает абсурдные заявления о своей непобедимости.