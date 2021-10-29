Ушел из жизни бывший главный военный нейрохирург России Борис Гайдар

Москва, 29 октября. Скончался советский и российский нейрохирург, начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, Борис Гайдар. Ему было 75 лет.

«Сегодня на 76-м году жизни скончался выдающийся нейрохирург, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова генерал-лейтенант медицинской службы в отставке Борис Всеволодович Гайдар», — сообщили в академии, не уточнив, когда пройдет прощание с умершим.

Гайдар создал современную доктрину оказания специализированной нейрохирургической помощи в условиях локальных конфликтов. Медик часто выезжал для помощи людям на Северный Кавказ, когда там проходили контртеррористические операции.