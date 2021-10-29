Санкт-Петербург, 29 октября. Обсуждение насущных проблем российского общества, в том числе нежелание граждан вакцинироваться от коронавируса, состоится в студии Медиагруппы «Патриот» в 16:00.

Россияне не стремятся делать прививку против COVID-19, хотя другого лечения медики и ученые пока не изобрели. На сегодняшний день именно вакцинация является самым эффективным способом борьбы с пандемией. Как убедить в этом граждан?

Популярный среди молодежи блогер Моргенштерн заявил, что празднование Дня Победы его раздражает, что «нужно забыть историю и идти вперед». Должны ли россияне помнить о великих победах прошлого?

Президент России Владимир Путин недавно назвал бедность самой большой проблемой страны. Как можно победить бедность, и не должны ли богатые поделиться с бедными?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит диакон храма во имя иконы Божией матери «Всех скорбящих радость» отец Георгий.