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Эфир: О насущных проблемах российского общества расскажет отец Георгий

  /   Обновлено: 29 октября 2021 16:09
Общество
Эфир: О насущных проблемах российского общества расскажет отец Георгий
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Санкт-Петербург, 29 октября. Обсуждение насущных проблем российского общества, в том числе нежелание граждан вакцинироваться от коронавируса, состоится в студии Медиагруппы «Патриот» в 16:00.

Россияне не стремятся делать прививку против COVID-19, хотя другого лечения медики и ученые пока не изобрели. На сегодняшний день именно вакцинация является самым эффективным способом борьбы с пандемией. Как убедить в этом граждан?

Популярный среди молодежи блогер Моргенштерн заявил, что празднование Дня Победы его раздражает, что «нужно забыть историю и идти вперед». Должны ли россияне помнить о великих победах прошлого?

Президент России Владимир Путин недавно назвал бедность самой большой проблемой страны. Как можно победить бедность, и не должны ли богатые поделиться с бедными?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит диакон храма во имя иконы Божией матери «Всех скорбящих радость» отец Георгий.

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россия патриот вакцинация коронавирус
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