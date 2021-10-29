Президентскую гонку в Гондурасе возглавила Сиомара Кастро

Тегусигальпа, 29 октября. Лидером президентской гонки в Гондурасе стала кандидат от «Партии свободы и восстановления Гондураса» (Libre) и жена свергнутого в 2009 году президента Мануэля Селайи — Сиомара Кастро. Она на 17 пунктов обогнала кандидата от правящей Национальной партии Гондураса (PNH) Насри «Тито» Асфуру.

Xiomara Castro encabeza una encuesta en Honduras tras alianza en la oposición https://t.co/mG84GVSeEX — MANUEL VASQUEZ (@MANUELV1963) October 28, 2021

Согласно данным социологического исследования, проведенного Центром исследования демократии (CESPAD) за Кастро готовы проголосовать 38% гондурасцев, тогда как за Асфуру только 21%. В опросе приняли участие 1,7 тыс. человек старше 18 лет. В ходе исследования социологи также спрашивали об общей оценке деятельности президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. 63% оказались недовольны работой нынешней администрации.

Федеральное агентство новостей

Главной проблемой в стране считается безработица, так считают 70% гондурасцев, 55% думают, что это коррупция, 50% называют бедность и 33,1% винят пандемию COVID-19. 64% опрошенных заявили, что пойдут голосовать, при этом 22% отмечают, что ожидают мошенничество во время процедуры народного волеизъявления.

Всеобщие выборы в Гондурасе состоятся 28 ноября. Жителям предстоит выбрать президента, 128 депутатов конгресса и 128 заместителей, 20 депутатов Центральноамериканского парламента, а также 298 муниципальных мэров.

Мартовские праймериз в Гондурасе прошли на фоне скандала с действующим президентом. Во время суда в Нью-Йорке наркоторговец Хеованни Фуэнтес Рамирес заявил, что глава государства получал от наркобаронов взятки в размере до 250 тысяч долларов. По итогам партийных праймериз кандидат от правящей партии Тито Асфура набрал 62,7% голосов. Кандидат от Либеральной партии Гондураса (PLH) Яни Розенталь — 45,5% и Сиомара Кастро от партии Libre — 70%.