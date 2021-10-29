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Президентскую гонку в Гондурасе возглавила Сиомара Кастро

  /   Обновлено: 29 октября 2021 16:07
Весь мир
Президентскую гонку в Гондурасе возглавила Сиомара Кастро
twitter.com/XiomaraCastroZ  /  Официальная страница Сиомары Кастро

Тегусигальпа, 29 октября. Лидером президентской гонки в Гондурасе стала кандидат от «Партии свободы и восстановления Гондураса» (Libre) и жена свергнутого в 2009 году президента Мануэля СелайиСиомара Кастро. Она на 17 пунктов обогнала кандидата от правящей Национальной партии Гондураса (PNH) Насри «Тито» Асфуру.

Согласно данным социологического исследования, проведенного Центром исследования демократии (CESPAD) за Кастро готовы проголосовать 38% гондурасцев, тогда как за Асфуру только 21%. В опросе приняли участие 1,7 тыс. человек старше 18 лет. В ходе исследования социологи также спрашивали об общей оценке деятельности президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. 63% оказались недовольны работой нынешней администрации.

Президентскую гонку в Гондурасе возглавила Сиомара Кастро
Федеральное агентство новостей

Главной проблемой в стране считается безработица, так считают 70% гондурасцев, 55% думают, что это коррупция, 50% называют бедность и 33,1% винят пандемию COVID-19. 64% опрошенных заявили, что пойдут голосовать, при этом 22% отмечают, что ожидают мошенничество во время процедуры народного волеизъявления.

Всеобщие выборы в Гондурасе состоятся 28 ноября. Жителям предстоит выбрать президента, 128 депутатов конгресса и 128 заместителей, 20 депутатов Центральноамериканского парламента, а также 298 муниципальных мэров.

Мартовские праймериз в Гондурасе прошли на фоне скандала с действующим президентом. Во время суда в Нью-Йорке наркоторговец Хеованни Фуэнтес Рамирес заявил, что глава государства получал от наркобаронов взятки в размере до 250 тысяч долларов. По итогам партийных праймериз кандидат от правящей партии Тито Асфура набрал 62,7% голосов. Кандидат от Либеральной партии Гондураса (PLH) Яни Розенталь — 45,5% и Сиомара Кастро от партии Libre — 70%.

Президентскую гонку в Гондурасе возглавила Сиомара Кастро
Федеральное агентство новостей /

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