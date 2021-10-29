Романы Роджера Желязны и Томаса Лиготти вошли в топ-5 хорроров на Хэллоуин

Москва, 29 октября. Хэллоуин традиционно празднуется 31 октября, однако локдаун внес свои коррективы в праздничные планы. Эксперты составили топ-5 литературных хорроров, которые могут пощекотать нервы в самую страшную ночь.
Действие романа Роджера Желязны «Ночь в одиноком октябре» разворачивается в День всех святых — тогда начинается смертельная игра между Дракулой, Франкенштейном, его монстром и Джеком-Потрошителем.
Сборник коротких рассказов «Ногти» Михаила Елизарова в постсоветском контексте понравится тем, кто уже прочитал роман Стивена Кинга «Институт». История сосредоточена на двух сиротах — Бахатове и Глостере. Дети обнаруживают у себя магические способности на фоне суровой жизни в интернате.
Темное фэнтези «Черный леопард» Джеймса Марлона — мистический детектив, главным героем которого является Следопыт. Ему предстоит найти похищенного ребенка, исчезновение которого окружено кровавыми тайнами, передает газета «Культура».
Сборник рассказов Анны Старобинец «Переходный возраст» также может быть отличным способом провести Хэллоуин. Хоррор в постсоветском сеттинге представлен в виде детского дневника, автор которого постепенно превращается в настоящее чудовище.
«Песни мертвого сновидца» Томаса Лиготти — сборник рассказов в жанре слоубернер. Автора нередко сравнивали с Говардом Лавкрафтом и Эдгаром По из-за произведений, которые делают ставку не на шокирующих элементах хоррора, а на экзистенциальном ужасе.
Журналисты также выбрали семь необычных сериалов этого года с непредсказуемым сюжетом. В сборник вошли не только драмы, но и хорроры на вечер.