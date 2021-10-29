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Романы Роджера Желязны и Томаса Лиготти вошли в топ-5 хорроров на Хэллоуин
Общество
Романы Роджера Желязны и Томаса Лиготти вошли в топ-5 хорроров на Хэллоуин
pixabay.com

Москва, 29 октября. Хэллоуин традиционно празднуется 31 октября, однако локдаун внес свои коррективы в праздничные планы. Эксперты составили топ-5 литературных хорроров, которые могут пощекотать нервы в самую страшную ночь.

Действие романа Роджера Желязны «Ночь в одиноком октябре» разворачивается в День всех святых — тогда начинается смертельная игра между Дракулой, Франкенштейном, его монстром и Джеком-Потрошителем.

Сборник коротких рассказов «Ногти» Михаила Елизарова в постсоветском контексте понравится тем, кто уже прочитал роман Стивена Кинга «Институт». История сосредоточена на двух сиротах — Бахатове и Глостере. Дети обнаруживают у себя магические способности на фоне суровой жизни в интернате.

Темное фэнтези «Черный леопард» Джеймса Марлона — мистический детектив, главным героем которого является Следопыт. Ему предстоит найти похищенного ребенка, исчезновение которого окружено кровавыми тайнами, передает газета «Культура».

Романы Роджера Желязны и Томаса Лиготти вошли в топ-5 хорроров на Хэллоуин
pixabay.com /

Сборник рассказов Анны Старобинец «Переходный возраст» также может быть отличным способом провести Хэллоуин. Хоррор в постсоветском сеттинге представлен в виде детского дневника, автор которого постепенно превращается в настоящее чудовище.

«Песни мертвого сновидца» Томаса Лиготти — сборник рассказов в жанре слоубернер. Автора нередко сравнивали с Говардом Лавкрафтом и Эдгаром По из-за произведений, которые делают ставку не на шокирующих элементах хоррора, а на экзистенциальном ужасе.

Журналисты также выбрали семь необычных сериалов этого года с непредсказуемым сюжетом. В сборник вошли не только драмы, но и хорроры на вечер.

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