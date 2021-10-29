ВТБ запустил выдачу кредитов на вторичное жилье по программе «Дальневосточная ипотека»

, 29 октября. Клиенты ВТБ получат возможность купить жилье на вторичном рынке по программе «Дальневосточная ипотека». Ее запускает финансовая организация.

По условиям программы, ставка займа на покупку жилой недвижимости составит 0,1% годовых на весь срок. Под такие проценты можно приобрести квартиры в 34 моногородах Дальневосточного федерального округа (ДФО), пишет Konkurent.ru

С начала 2021 года в рамках «Дальневосточной ипотеки» ВТБ выдал кредиты на сумму более 10 млрд рублей. Всего за время действия программы общий объем выданных банком средств достиг 22,5 млрд рублей.

«Расширение льготных условий на моногорода, построенные при градообразующих предприятиях, позволит в полной мере раскрыть потенциал программы. На территории Дальневосточного федерального округа строительный сектор сегодня только развивается, и еще не во всех населенных пунктах можно приобрести квартиру в новостройке. Внесенные правительством изменения помогут решить главную задачу программы — обеспечить семьи макрорегиона комфортным и доступным жильем. Мы первыми из российских банков предложили заемщикам дополнительный стимул в виде "нулевой" ставки по "Дальневосточной ипотеке" на весь срок кредита. И в отличие от других игроков делаем это предложение бессрочным, в том числе — для вторичного рынка», — отметил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

В сентябре банк снизил проценты по «Дальневосточной ипотеке» до 0,1% годовых. Ставка фиксированная и не зависит от срока кредита.

Число ипотечных сделок, зарегистрированных в России за сентябрь, сократилось на 10% в годовом выражении после девяти месяцев роста, свидетельствует статистика Росреестра.