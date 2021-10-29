Киев, 29 октября. Власти Украины выдвинули России претензии за «убийство» украинской энергетики, в котором виноваты местные олигархи. Об этом высказался экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Бывший парламентарий прокомментировал претензии украинской стороны за «убийство» энергетики. Депутат Рады Людмила Буймистер ранее выступила с таким заявлением. По ее мнению, белорусская и российская электроэнергия виноваты в ситуации на Украине. Однако Журавко опроверг утверждения Буймистер, пишет «ПолитРоссия».

«Они перекладывают с дурной головы на здоровую», — подчеркнул экс-депутат.

Журавко добавил, что энергосистему Украины убили «злобные карлики-бизнесмены». Президент страны Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко окончательно добили энергетику, отметил бывший парламентарий.

«Уничтожали не только экономику Украины, но и системы, которые дают жить обычному, простому человеку. Это продажные люди, которые ненавидят свою страну», — уточнил Журавко.

Экс-парламентарий пришел к выводу, что каким является государство, такой у него и президент.

Власти Украины ранее заверили граждан, что стране хватит газа до весны. Эксперты в области энергетики сочли такие заявления пустой бравадой.