Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 16:10
16:08
Происшествия
Бывшую главу департамента Минобороны Солодяжникову отправили под домашний арест
16:07
Общество
Фрагменты древнеримских статуй найдены в руинах церкви Святой Марии в Британии
16:06
Происшествия
Момент массового ДТП с участием полицейской машины в Липецке попал на видео
16:05
Технологии
Издание Life прояснило нюансы новых правил пользования мессенджерами
16:04
Политика
Байден представился «мужем Джилл» сотруднику Папского дома в Ватикане
16:03
Весь мир
Президентскую гонку в Гондурасе возглавила Сиомара Кастро
16:03
Политика
Публицист Мармазов размышляет о последствиях «приключений» «Байрактара» в Донбассе
16:02
Шоу-бизнес
Пресняков схватил Подольскую за грудь во время фотосессии
16:02
Общество
Инженер из Петербурга второй раз за два года сорвал куш в лотерее
16:01
Армия
Бывший депутат Рады Лапин призвал Киев потопить Черноморский флот ракетами «Нептун»
Все новости

Экс-депутат Рады Журавко заявил, что «злобные карлики» убили энергосистему Украины
Политика
Экс-депутат Рады Журавко заявил, что «злобные карлики» убили энергосистему Украины
Pr Scr youtube.com

Киев, 29 октября. Власти Украины выдвинули России претензии за «убийство» украинской энергетики, в котором виноваты местные олигархи. Об этом высказался экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Бывший парламентарий прокомментировал претензии украинской стороны за «убийство» энергетики. Депутат Рады Людмила Буймистер ранее выступила с таким заявлением. По ее мнению, белорусская и российская электроэнергия виноваты в ситуации на Украине. Однако Журавко опроверг утверждения Буймистер, пишет «ПолитРоссия».

«Они перекладывают с дурной головы на здоровую», — подчеркнул экс-депутат.

Журавко добавил, что энергосистему Украины убили «злобные карлики-бизнесмены». Президент страны Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко окончательно добили энергетику, отметил бывший парламентарий.

«Уничтожали не только экономику Украины, но и системы, которые дают жить обычному, простому человеку. Это продажные люди, которые ненавидят свою страну», — уточнил Журавко.

Экс-парламентарий пришел к выводу, что каким является государство, такой у него и президент.

Власти Украины ранее заверили граждан, что стране хватит газа до весны. Эксперты в области энергетики сочли такие заявления пустой бравадой.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-депутат Рады Журавко заявил, что «злобные карлики» убили энергосистему Украины
украина энергетика журавко
Комментировать