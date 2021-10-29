Путин на встрече с президентом Финляндии Ниинисте заговорил на финском языке

Москва, 29 октября. Президент России Владимир Путин и финский лидер Саули Ниинисте встретились в Кремле. В ходе переговоров они обсудили сотрудничество в Арктике.

В рамках встречи Путин заговорил с президентом Финляндии на финском языке, он сказал ему пару слов. Также российский лидер добавил, что считает значительным тот факт, что Россия и Финляндия являются соседями.

«От наших совместных действий в значительной степени будет зависеть и зависит выполнение тех требований, которые сейчас формулирует международное сообщество для борьбы с изменениями климата», — подчеркнул Путин.

Президент РФ напомнил, что с 2023 года Россия председательствует в Арктическом совете. Он добавил, что Финляндия уделяет много внимания сотрудничеству в этом регионе.

Ранее Путин выразил надежду на возобновление туристических поездок из России в Финляндию посредством железнодорожного сообщения до конца 2021 года. В рамках переговоров главы государств также обсудили сложности пандемии коронавируса.