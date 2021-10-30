Психолог Юрий Мурадян объяснил, как справляться с обидой

Наша жизнь, представляя собой череду различных эмоций, действий, событий, нередко сталкивает нас с одним из самых неприятных и разрушительных ощущений — чувством обиды, которая становится реакцией на некую ситуацию, в которой нам нанесли моральный ущерб, несправедливо нарушили наши права и границы. Обида, нередко перерастая в форму пассивной нереализованной агрессии, угнетает нас изнутри, включая блок, превращающий невыраженные эмоции в давящий осадок.

Необходимо помнить, что одна из причин обиды — неуверенность в себе. Если вы твердо убеждены в своих мыслях, высказываниях, действиях, умеете должным образом работать с критикой, пропускать мимо сердца субъективные оценки, принимать свои сильные и слабые стороны и работать с ними, никакие попытки зацепить вас не будут действенны.

Как правило, главной причиной обид становятся наши неоправданные ожидания. Зачастую затаивание обиды связано со сложностью понимания и принятия мотивов и чувств другого человека. Предъявление к окружающим слишком высоких требований без права на ошибку приводит к разочарованию, когда все идет не по задуманному идеальному плану.

Для испытывающего чувство обиды также свойственно находиться в позиции жертвы. Человек не видит других способов повлиять на ситуацию, кроме как переложить вину на другого. Люди, которых часто отвергали, также не умеют говорить о своих желаниях и чувствах, превращая невысказанные упреки в молчаливые обиженные ожидания.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Обида — это целая гамма эмоций, способных разрушить человека. Она всегда связана с несбывшимися иллюзиями, которые возникают у нас в голове: нас не ценят, не любят, поступают жестоко и несправедливо. Мы додумываем за других, исходя из собственного опыта. Обида, нарастая как снежный ком, способна стать настоящей угрозой для обиженного, поскольку его организм подвержен постоянному стрессу. Ведь все это связано с психосоматикой: негатив, который мы накапливаем внутри, по итогу может вылиться в развитие серьезных заболеваний. Не желая или не умея прощать, мы жалеем себя, обвиняем других и злимся. Это уничтожает способность к позитивному мышлению, мешает радоваться жизни, формирует ощущение хронической неудовлетворенности, становится причиной раздражительности и нервозности.

Каким образом можно помочь себе справиться с обидчивостью?

Повышайте уровень своего эмоционального разума и осмысленности. Проведите своего рода исследование, подмечая, что и каким образом влияет на ваше настроение. Это поможет вам противостоять моментам, негативно отражающимся на вашем состоянии.

Примите и прочувствуйте эти эмоции. Поставьте себя на место обидчика и постарайтесь трезво ответить себе, действительно ли этот человек хотел вас задеть? Важно помнить — у всех свои ценностные ориентиры, приоритеты и восприятие мира.

Развивайте позитивное мышление и спросите себя: «Что хорошего человек мне желает своим поведением? Что хорошего он делает для себя?» Как правило, в этот момент обида отступает, приходит осознание картины миры другого человека.

Практикуйте радикальное принятие. Принимайте жизнь со всеми ее недостатками в случае, когда вы не можете что-либо изменить. Превращайте мысли о сопротивлении в мысли о принятии. Это наша жизнь на данный момент, и пусть она находится не на самом позитивном этапе и не всегда в рамках нашего контроля, но лучшее, что мы можем сделать, — принять ее такой, какая она есть на текущее время. Дальше из принятия можно переходить к любым трансформациям.

Примите обиду как зону для личностного роста. Если, к примеру, чьи-то упреки и комментарии по поводу вашей внешности, компетентности и прочего вас задели, займитесь самосовершенствованием, меняйтесь, если чувствуете, что это необходимо, что это именно та зона необходимого роста, то место, которое мешает вам полюбить себя. Однако повторюсь, у уверенного в себе человека, отсутствует необходимость что-либо кому-то доказывать. Он с юмором воспримет подобную критику, оставив это проблемой оппонента.

Простить и отпустить обиду — эффективная, хоть и банальная истина. Прощая обидчика, вы становитесь сильнее, свободнее, счастливее.

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И самый главный момент, проработав и использовав который, вам не придется прибегать ко всем вышеперечисленным советам, — не принимайте обиду! Запомните, обида становится таковой только в том случае, если вы приняли ее для себя, решив, что это обида. Вспомните выражение «на обиженных воду возят», ведь оно стало для нас органическим, естественным, означающими человека, который взял на себя некий груз обиды и идет, согнувшись под его тяжестью. Человека невозможно обидеть, он может только обидеться, приняв на себя обиду и прокручивая внутри негативные мысли. Сохраняя внутреннюю обиду, мы думаем, что в это время боремся за справедливость, но это заблуждение. Обида ничего не дает, кроме деструктивных мыслей и блокирования отношений с другими людьми. Задайте себе вопрос: «На что конкретно я обижен?» И четко ответьте себе: «Сколько стоит эта обида? Сколько энергии, времени, сил?» И вы поймете, готовы ли вкладывать все эти ресурсы в обиду.

Задайте себе еще один вопрос: «Каким мне нужно быть человеком, чтобы сталкиваясь с подобными ситуациями, мне было бы все ровно, я мог реагировать так, чтобы это не касалось меня и не тревожило?» Ведь есть вопросы, по которым вас точно не обидеть, есть и те, которые задевают. Это то, что задевает нас внутри.

Повторюсь, невозможно обидеть, возможно только обидеться. Используйте свою обиду как великолепную возможность для того, чтобы выстраивать конструктивные отношения с самим собой.