Аналитики «Экономики сегодня» предупредили о возможном падении цен на нефть

Нефть — 84 доллара за баррель, 1 доллар — 70 рублей. Такой прогноз сделали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Эксперты заявили, что нефтяные котировки утром 29 октября опустились до 82,3 доллара за баррель. Позже они восстановились до отметки в 84, которая была достигнута днем ранее.

«Сейчас она торгуется чуть ниже уровня 84 доллара за баррель, однако над черным золотом постепенно сгущаются тучи, — заметили аналитики. — Связано это с ситуацией с коронавирусом в Китае, который является главным импортером нефти. В КНР закрыли на локдаун уже три города, почти шесть миллионов человек находятся на самоизоляции. Соответственно, экономическая активность снижается. Если тенденция пойдет дальше, то цена на черное золото будет уменьшаться. В России же — антирекорд по заболеваемости. Уже с завтрашнего дня страна уходит на нерабочую неделю. Ну и Европа — там также фиксируются новые вспышки, и, если все будет продолжаться в том же духе, для сырьевого рынка это закончится новым ударом».

На этом фоне, продолжили собеседники ФАН, заседает технический совет ОПЕК, который снизил прогноз спроса на нефть в 2021 году до отметки 3,7 миллиона баррелей в сутки.

«Однако в целом дисбаланс спроса и предложения на нефтяном рынке сохраняется, — заметили эксперты. — В условиях снятия ограничений спрос растет. К тому же приближается зима, в период которой необходимы энергоносители. Актуальным же диапазоном для черного золота сейчас можно назвать 83,5-86,5 доллара за баррель».

Что же касается обычного золота, то оно, по словам аналитиков, 28 октября торговалось на отметке 1800 долларов за тройскую унцию.

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«Сегодня утром, 29 октября, ценник на него немного снизился — до 1794 доллара за тройскую унцию, — заметили эксперты. — И вообще, данные по экономике США не дают оснований полагать, что рост цен на золото будет слишком большим».

Собеседники ФАН заявили, что 29 октября будет опубликована статистика из Соединенных Штатов, которая может оказать влияние как на курс доллара, так и на цену золота.

«Мы увидим индекс расходов на личное потребление — показатель, предвосхищающий данные по инфляции, по которому можно определить волатильность рынков, — отметили аналитики. — Актуальным же диапазоном для золота сейчас можно назвать 1760-1830 долларов за тройскую унцию».

Что же касается российской национальной валюты, то она смогла восстановить позиции, потерянные 27 октября.

«Она укрепилась с 70,9 рубля за доллар до отметки в 70, — заявили эксперты. — Серьезную поддержку рублю продолжает оказывать высокий уровень инфляции. Сказались и меры поддержки Центробанка, который повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов. Достаточно высокие цены на нефть и газ тоже оказывают определенное влияние. Кроме того, прямо сейчас прибыли государства от налогов начинают конвертироваться в рубли, что также оказывает поддержку национальной валюте. Актуальным же диапазоном для нее сейчас можно назвать 69,5-72 рубля за доллар».

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