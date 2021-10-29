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Рианна удивила поклонников прогулкой по Лос-Анджелесу в наряде в стиле 2000-х

  /   Обновлено: 29 октября 2021 15:02
Шоу-бизнес
Рианна удивила поклонников прогулкой по Лос-Анджелесу в наряде в стиле 2000-х
facebook.com  /  Rihanna

Лос-Анджелес, 29 октября. Известную исполнительницу и бизнес-леди Рианну раскритиковали за наряд в стиле ретро. Звезда прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в костюме в стиле 2000-х годов.

Папарацци удалось запечатлеть певицу, когда она направлялась в итальянский ресторан Giorgio Baldi. Для выхода в свет артистка выбрала бельевой топ белого цвета, розовую свободную юбку, украшенную перламутровыми пайетками и перьями вдоль подола. Образ звезда дополнила массивной паркой в тон наряду и открытыми босоножками на шпильке.

Фотографии появились на страницах издания Daily Mail, а позже и в соцсетях. Под снимками звезды появилось огромное количество недоуменных комментариев. Поклонники не понимают, почему их кумир ударилась в такую «безвкусицу».

«Она будто вырядилась в детскую одежду или в костюм для Хеллоуина»;

«Отвратительная безвкусица, словно выбирала наряд похуже»;

«Я едва узнала ее в таком наряде. Может она беременна и скрывает от нас?» — поинтересовались поклонники.

Однако барбадосской певице не привыкать к потоку критики в ее адрес. Рианна неоднократно отмечала, что ей все равно на мнение критиков, и она благодарна тем, кто ее поддерживает. Особенно ярко поддержка фанатов проявилась под снимком, на котором звезда предстала полуобнаженной в нижнем белье.

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рианна наряд 2000-е
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