СТС понес многомиллионные убытки из-за шоу «Русский ниндзя» с Моргенштерном и Галич

Москва, 29 октября. Российский телеканал СТС понес огромные убытки из-за выхода нового экстремального шоу «Русский ниндзя». Ведущими проекта должны выступить рэпер Моргенштерн и блогер Ида Галич.

Незадолго до выхода нового сезона шоу канал развесил огромное количество плакатов в крупных городах России. На билбордах сообщалось, что премьера состоится 27 октября в 19:00. Однако вопреки всем ожиданиям совет директоров СТС так и не выпустил эпизод. Таким образом, вещательная сеть несет очередные убытки.

Согласно информации Telegram-каналов, СТС уже потерял порядка 60 миллионов рублей на продвижение экстремального проекта и рискует потерять еще больше. Рекламодатели, которые выплатили деньги за интеграцию, массово отзывают заказы, что может привести к серьезному финансовому удару.

ctc.ru / Телеканал СТС

Отмечается, что решение о переносе премьеры было принято после выхода скандального интервью журналистки Ксении Собчак с Моргенштерном. В нем музыкант признался, что не понимает причины празднования Дня Победы и не видит в этом смысла.

По словам представителей телеканала, премьера сдвинута на ноябрь, однако Ида Галич в своем Instagram-аккаунте заявила, что зрители никогда не увидят шоу.

Ранее за оскандалившегося рэпера вступилась ведущая YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Ксения Собчак считает, что Моргенштерну должны простить такую оплошность в словах, поскольку он представитель совсем другого поколения.