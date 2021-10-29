Путин допустил возобновление туристических поездок из России в Финляндию к концу года

Москва, 29 октября. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на возобновление туристических поездок из России в Финляндию посредством железнодорожного сообщения до конца 2021 года.

Путин встретился в Москве с президентом Финляндии Саули Ниинисте 29 октября. В рамках переговоров главы государств обсудили сложности пандемии коронавируса, а также возможность возобновления туристического потока из России в Финляндию.

«К сожалению, большой урон был нанесен туристической области. Тем не менее возобновлено авиационное авиасообщение между Россией и Финляндией. Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге», — заявил Путин.

Ниинисте ранее в начале октября заявил о необходимости поддерживания диалога с Россией. Сотрудничество с Москвой очень важно как для Европы, так и для всего мира.