Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 16:09
16:08
Происшествия
Бывшую главу департамента Минобороны Солодяжникову отправили под домашний арест
16:07
Общество
Фрагменты древнеримских статуй найдены в руинах церкви Святой Марии в Британии
16:06
Происшествия
Момент массового ДТП с участием полицейской машины в Липецке попал на видео
16:05
Технологии
Издание Life прояснило нюансы новых правил пользования мессенджерами
16:04
Политика
Байден представился «мужем Джилл» сотруднику Папского дома в Ватикане
16:03
Весь мир
Президентскую гонку в Гондурасе возглавила Сиомара Кастро
16:03
Политика
Публицист Мармазов размышляет о последствиях «приключений» «Байрактара» в Донбассе
16:02
Шоу-бизнес
Пресняков схватил Подольскую за грудь во время фотосессии
16:02
Общество
Инженер из Петербурга второй раз за два года сорвал куш в лотерее
16:01
Армия
Бывший депутат Рады Лапин призвал Киев потопить Черноморский флот ракетами «Нептун»
Все новости

Путин допустил возобновление туристических поездок из России в Финляндию к концу года
Общество
Путин допустил возобновление туристических поездок из России в Финляндию к концу года
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 29 октября. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на возобновление туристических поездок из России в Финляндию посредством железнодорожного сообщения до конца 2021 года.

Путин встретился в Москве с президентом Финляндии Саули Ниинисте 29 октября. В рамках переговоров главы государств обсудили сложности пандемии коронавируса, а также возможность возобновления туристического потока из России в Финляндию.

«К сожалению, большой урон был нанесен туристической области. Тем не менее возобновлено авиационное авиасообщение между Россией и Финляндией. Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге», — заявил Путин.

Ниинисте ранее в начале октября заявил о необходимости поддерживания диалога с Россией. Сотрудничество с Москвой очень важно как для Европы, так и для всего мира.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Путин допустил возобновление туристических поездок из России в Финляндию к концу года
путин финляндия туризм ниинисте
Комментировать