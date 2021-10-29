Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 16:09
16:07
Общество
Фрагменты древнеримских статуй найдены в руинах церкви Святой Марии в Британии
16:06
Происшествия
Момент массового ДТП с участием полицейской машины в Липецке попал на видео
16:05
Технологии
Издание Life прояснило нюансы новых правил пользования мессенджерами
16:04
Политика
Байден представился «мужем Джилл» сотруднику Папского дома в Ватикане
16:03
Весь мир
Президентскую гонку в Гондурасе возглавила Сиомара Кастро
16:03
Политика
Публицист Мармазов размышляет о последствиях «приключений» «Байрактара» в Донбассе
16:02
Шоу-бизнес
Пресняков схватил Подольскую за грудь во время фотосессии
16:02
Общество
Инженер из Петербурга второй раз за два года сорвал куш в лотерее
16:01
Армия
Бывший депутат Рады Лапин призвал Киев потопить Черноморский флот ракетами «Нептун»
16:00
Видео
Утерянный «Женский портрет» художника Климта представили в Риме
Все новости

На Украине возбудили уголовное дело против депутата Рады Кивы после его обращения к Путину

  /   Обновлено: 29 октября 2021 14:43
Политика
На Украине возбудили уголовное дело против депутата Рады Кивы после его обращения к Путину
Prt Scr youtube.com  /  Илья Кива

Киев, 29 октября. Партия киевского мэра Виталия Кличко «Удар» сообщила о возбуждении уголовного дела против депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Органы заинтересовались парламентарием после публикации видеозаписи, где он поздравляет президента России Владимира Путина с днем рождения.

На записи видно, как депутат произносит торжественную речь на фоне полотна с украинским флагом. Он пожелал Путину здоровья и назвал президента человеком, который вернул народу величие и уважение. Теперь на Украине возбудили уголовное дело против парламентария. Его завели по факту государственной измены, передают в партии.

«Уголовное дело было открыто по официальному обращению в правоохранительные органы "УДАР Виталия Кличко"», — гласит сообщение на сайте политического объединения.

Ранее пользователи Сети поддержали выступление Ильи Кивы. Они присоединились к поздравлениям и похвалили депутата за инициативу.

Вернуться назад

Все новости / Политика / На Украине возбудили уголовное дело против депутата Рады Кивы после его обращения к Путину
украина путин кива
Комментировать