На Украине возбудили уголовное дело против депутата Рады Кивы после его обращения к Путину

Киев, 29 октября. Партия киевского мэра Виталия Кличко «Удар» сообщила о возбуждении уголовного дела против депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Органы заинтересовались парламентарием после публикации видеозаписи, где он поздравляет президента России Владимира Путина с днем рождения.

На записи видно, как депутат произносит торжественную речь на фоне полотна с украинским флагом. Он пожелал Путину здоровья и назвал президента человеком, который вернул народу величие и уважение. Теперь на Украине возбудили уголовное дело против парламентария. Его завели по факту государственной измены, передают в партии.

«Уголовное дело было открыто по официальному обращению в правоохранительные органы "УДАР Виталия Кличко"», — гласит сообщение на сайте политического объединения.

Ранее пользователи Сети поддержали выступление Ильи Кивы. Они присоединились к поздравлениям и похвалили депутата за инициативу.