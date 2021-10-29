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Суд в Камышине отказал в коллективном иске антипрививочникам
Общество
Суд в Камышине отказал в коллективном иске антипрививочникам
Федеральное агентство новостей  / 

Волгоград, 29 октября. Камышинский городской суд рассмотрел коллективный иск работников ООО «Камышинтеплоэнерго». Сотрудники предприятия хотели оспорить приказы работодателя о возложении на них обязанности сделать прививку от коронавируса и об отстранении от работы за отказ от вакцинации. Об этом изданию «Волгоградская правда» сообщили в пресс-службе суда.

Работники предприятия также просили суд взыскать в их пользу утраченный заработок и компенсацию морального ущерба. Они посчитали, что закон не предусматривает такое основание для отстранения от работы.

Рассмотрев все материалы дела и изучив позиции сторон, суд полностью отказал в иске.

Ранее ФАН сообщал, количество учителей российских школ, сделавших прививку от коронавируса, достигло 70%.

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