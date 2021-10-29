Песков анонсировал два выступления Путина на саммите G20

Москва, 29 октября. Президент России Владимир Путин дважды выступит на саммите G20, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин поучаствует в саммите в режиме онлайн по видеосвязи. Ожидается, что заседания стартуют примерно в 13:00 по московскому времени 30 и 31 октября.

«Будет два выступления президента, которые мы обязательно покажем. Но когда будет выступать президент — это трудно сказать», — пояснил он представителям СМИ.

В Кремле рассчитывают, что встреча «Большой двадцатки» сопоставит позиции сторон по актуальным проблемам.

Ранее в Кремле уточнили, что на саммите состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса.