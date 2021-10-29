Defense News: попытка конкурировать с российским Су-57 стала испытанием для ВВС США

Вашингтон, 29 октября. Программа создания нового двигателя для американского истребителя пятого поколения F-35 оказалась под угрозой срыва.

В публикации издания Defense News говорится, что американским ВВС попросту не по карману новый двигатель. Стоит отметить, что в 2016 году был подписан контракт, по условиям которого для F-35A Lightning II специалисты должны были разработать новую силовую установку с повышенной топливной экономичностью, передает «ПолитРоссия».

Однако позднее оказалось, что реализация данного проекта станет «тяжелым испытанием» для ВВС США. Выяснилось, что новый двигатель не может быть использован на версии F-35B, а также на палубном самолете F-35C. Чтобы решить эту проблему, нужны дополнительные финансовые вливания.

uacrussia.ru / ПАО «ОАК»

Примечательно, что к созданию новой силовой установки США подтолкнули успехи российских конструкторов. Дело в том, что последним удалось разработать силовую установку под названием «изделие 30» для истребителей Су-57. Благодаря этому самолеты пятого поколения ВКС РФ станут еще более маневренным и быстрым. Получается, что попытка конкурировать с Су-57 стала настоящим испытанием для Пентагона.

Ранее сообщалось, что новейший российский истребитель может похвастаться внушительным арсеналом ракет. Мощное вооружение позволяет ему эффективно поражать любые цели.