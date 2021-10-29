Дина Аверина повторила рекорд Евгении Канаевой по числу золотых медалей ЧМ

Китакюсю, 29 октября. Российская спортсменка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Таким образом она повторила рекорд Евгении Канаевой по количеству побед в мировых чемпионатах

23-летняя гимнастка представляет Россию на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в японском городе Китакюсю. Свою 17-ю награду Аверина завоевала в индивидуальном многоборье. Кроме того, россиянка уже взяла три золота на первенстве — в упражнениях с обручем, мячом и булавами.

Ранее Дину Аверину, выступающую на ЧМ В Японии, поддержал президент России Владимир Путин. В поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, говорится о мастерстве спортсменки. Глава государства отметил, что золото является заслуженной наградой за трудолюбие и талант гимнастки.