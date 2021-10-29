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Экс-премьер Италии Проди назвал неудачным моментом проведение саммита G20
Политика
Экс-премьер Италии Проди назвал неудачным моментом проведение саммита G20
wikipedia.org  /  T137

Верона, 29 октября. Открывающая в Риме встреча лидеров «Большой двадцатки» проходит в неудачный момент, заявил бывший премьер-министр страны Романо Проди.

В ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Вероне Проди сообщил, что сам саммит является великолепным форматом, но в этом году момент для него выбран неподходящий. Также свою роль сыграет отсутствие на мероприятии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«На международных встречах физическое присутствие жизненно важно, две трети событий вещей происходят в коридоре. Политика состоит из таких вещей, их зрительного контакта», — высказался Проди.

Экс-премьер Италии также раскритиковал решение финансовой «Двадцатки» поддержать введение 15% налога для транснациональных корпораций. По его словам, это меняет «мировую ментальность».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин 30-31 октября примет участие в проходящем под итальянским представительством саммите «Большой двадцатки» в дистанционном режиме. Ключевые решения переговоров предполагается зафиксировать в итоговой декларации.

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g20 италия романо проди
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