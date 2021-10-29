Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 16:08
16:08
Происшествия
Бывшую главу департамента Минобороны Солодяжникову отправили под домашний арест
16:07
Общество
Фрагменты древнеримских статуй найдены в руинах церкви Святой Марии в Британии
16:06
Происшествия
Момент массового ДТП с участием полицейской машины в Липецке попал на видео
16:05
Технологии
Издание Life прояснило нюансы новых правил пользования мессенджерами
16:04
Политика
Байден представился «мужем Джилл» сотруднику Папского дома в Ватикане
16:03
Весь мир
Президентскую гонку в Гондурасе возглавила Сиомара Кастро
16:03
Политика
Публицист Мармазов размышляет о последствиях «приключений» «Байрактара» в Донбассе
16:02
Шоу-бизнес
Пресняков схватил Подольскую за грудь во время фотосессии
16:02
Общество
Инженер из Петербурга второй раз за два года сорвал куш в лотерее
16:01
Армия
Бывший депутат Рады Лапин призвал Киев потопить Черноморский флот ракетами «Нептун»
Все новости

Андрея Малахова вызвали на допрос после инцидента со Светланой Светличной

  /   Обновлено: 29 октября 2021 14:32
Шоу-бизнес
Андрея Малахова вызвали на допрос после инцидента со Светланой Светличной
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 29 октября. Телеведущего Андрея Малахова вызвали в главное следственное управление Следственного комитета России по Москве после инцидента с актрисой Светланой Светличной, которую разыскивали после исчезновения.

По информации источника «Ленты.ру», следователи хотят допросить ведущего и нескольких членов его команды по делу исчезнувшей кинодивы. Спустя несколько дней поисков актриса, которая внезапно перестала выходить на связь, оказалась в студии программы «Прямой эфир».

Андрей Малахов разместил на своей странице в Instagram фотографию, на которой нежно обнимает звезду. Светличная держит в руках роскошный букет и мило улыбается рядом с журналистом.

Сын Светланы Светличной сообщил о пропаже матери больше недели назад, передает «Газета.ru». Ситуацию с исчезновением артистки взял на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Через несколько дней актриса объявилась. Она была гостьей программы «Прямой эфир». Некоторые эксперты посчитали, что кинодива могла исчезнуть ненамеренно. Критик Александр Шпагин допустил, что артистка могла заблудиться в незнакомом районе города.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Андрея Малахова вызвали на допрос после инцидента со Светланой Светличной
следственный комитет малахов светличная
Комментировать