Андрея Малахова вызвали на допрос после инцидента со Светланой Светличной

Москва, 29 октября. Телеведущего Андрея Малахова вызвали в главное следственное управление Следственного комитета России по Москве после инцидента с актрисой Светланой Светличной, которую разыскивали после исчезновения.

По информации источника «Ленты.ру», следователи хотят допросить ведущего и нескольких членов его команды по делу исчезнувшей кинодивы. Спустя несколько дней поисков актриса, которая внезапно перестала выходить на связь, оказалась в студии программы «Прямой эфир».

Андрей Малахов разместил на своей странице в Instagram фотографию, на которой нежно обнимает звезду. Светличная держит в руках роскошный букет и мило улыбается рядом с журналистом.

Сын Светланы Светличной сообщил о пропаже матери больше недели назад, передает «Газета.ru». Ситуацию с исчезновением артистки взял на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Через несколько дней актриса объявилась. Она была гостьей программы «Прямой эфир». Некоторые эксперты посчитали, что кинодива могла исчезнуть ненамеренно. Критик Александр Шпагин допустил, что артистка могла заблудиться в незнакомом районе города.