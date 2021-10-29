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Сборная России завоевала золото в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике
Спорт
Сборная России завоевала золото в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике
ТАСС  /  Бобылев Сергей

Китакюсю, 29 октября. Российские спортсменки завоевали золото в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике. Первенство проходит в японском городе Китакюсю.

Второе место и серебряная медаль достались гимнасткам из Италии, которые набрали 86,000 балла, следом за ними бронзу отвоевали представительницы Белоруссии (85,400).

Российскую команду на первенстве мирового уровня представляли гимнастки Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Мария Толкачева. Всего в ряде упражнений они смогли набрать 88,350 балла, заметно оторвавшись от противниц.

Ранее тренер российских гимнасток Ирина Винер-Усманова высказала свое мнение о главе технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Натальи Кузьминой. По словам наставницы, у специалиста нет «ни совести, ни чести».

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чм гимнастика многоборье
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