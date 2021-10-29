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Росатом получил лицензию на строительство четвертого блока турецкой АЭС «Аккую»
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Экономика
Росатом получил лицензию на строительство четвертого блока турецкой АЭС «Аккую»
ФБА «Экономика сегодня»  /  «Фотобанк АО АККУЮ НУКЛЕАР»

Москва, 29 октября. Российская госкорпорация «Росатом» получила лицензию на строительство четвертного блока атомной электростанции «Аккую» в Турции, передает пресс-служба АО «Аккую нуклеар».

Заявка с документацией была направлена на рассмотрение в Агентство по ядерному регулированию Турции (NDK) 12 мая 2020 года. Полученная Росатомом лицензия дает возможность начать строительство всех объектов турбинного и реакторного островов энергоблока.

«Мы сейчас готовы к развертыванию работ на всех четырех энергоблоках. В начале следующего года приступаем к сооружению фундаментной плиты зданий ядерного острова», — добавила гендиректор АО «Аккую нуклеар» Анастасия Зотеева.

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября заявил, что запуск в эксплуатацию первого блока АЭС «Аккую» ожидается в следующем году. Возведение первого блока с участием Росатома стартовало в 2018 году, строительство второго запустили в апреле 2020-го, а третьего — в марте 2021 года.

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