Правительство выделит более 134 млрд рублей на соцдоплаты неработающим пенсионерам

Москва, 29 октября. Кабмин направит на социальные доплаты неработающим пенсионерам свыше 134 млрд рублей из федерального бюджета, следует из правил предоставления субсидий субъектам РФ.

Так, на соцдоплаты к пенсии в 2022 году планируют выделить порядка 41,8 млрд рублей, в 2023 году — около 44,5 млрд рублей, в 2024 году — почти 47,9 млрд рублей, передает ТАСС. Число пожилых россиян, которые в прошлом году получили выплату, составило 6,2 млн человек.

Средний размер социальной доплаты к пенсии достиг 1967,7 рубля в месяц, региональной доплаты к пенсии — 4,924,2 рубля в месяц (в 2019-м — 5546,6 рубля). Минтруд России при этом уточнил, что тем пенсионерам, чья общая сумма материального обеспечения не достигает уровня прожиточного минимума, устанавливается федеральная или региональная соцдоплата до соответствующей величины.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал постановление о повышении минимального размера пенсии с доплатой в столице. В 2022 году она составит 21,1 тысячи рублей. Деньги получат около 2,1 млн жителей города.