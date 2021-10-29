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Эксперт Scott's Cheap Flights рассказал о словах, которые нельзя говорить стюардессе

  /   Обновлено: 29 октября 2021 14:31
Общество
Эксперт Scott's Cheap Flights рассказал о словах, которые нельзя говорить стюардессе
pixabay.com  /  Lukas Bieri

Москва, 29 октября. Пассажиров самолетов, как известно, могут ожидать большие неприятности за упоминание о бомбах, террористах, оружии, ножах. Однако одна безобидная фраза тоже может быть чревата последствиями. Об этом рассказал эксперт Scott's Cheap Flights Уиллис Орландо.

По его словам, путешественникам ни в коем случае не стоит произносить на борту самолета фразу «Я пьян», даже если это на самом деле не так. Стюардесса, несмотря на видимое дружелюбное отношение, может не спустить такую шутку, поскольку у нее есть право выставить из транспорта пьяного пассажира.

«Они могут наказать вас: внесут в список проблемных пассажиров, например. Даже если на самом деле вы не пьяны, безобидная шутка обернется проблемами. Авиакомпании расправляются с пьяными путешественниками — вот и все, что нужно знать туристу о правилах употребления алкоголя на рейсах», — приводит слова Орландо издание The Mirror.

Нахождение в нетрезвом состоянии в самолете подпадает под уголовную ответственность. За такое правонарушение предусмотрен штраф, а также тюремное заключение.

Российская стюардесса ранее перечислила распространенные причины задержки авиарейса. Так, например, зачастую это бывает связано с багажом пассажиров или питанием на борту.

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