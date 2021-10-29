Спецкор RT Придыбайло сравнил условия работы журналистов в России и на Западе

Санкт-Петербург, 29 октября. Претензии США к Кремлю о законе об иноагентах являются ярким примером двойных стандартов, заявил специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло.

По его словам, это становится понятно, если посмотреть на условия работы российских журналистов в странах Прибалтики. Там власти страны полностью блокируют работу сотрудников информационных изданий, дело доходит до возбуждения уголовных производств по 84 статье уголовного кодекса «Нарушение санкционного режима Евросоюза». Российский же закон об иноагентах на этом фоне абсолютно безобиден.

«У нас сотрудники изданий-иноагентов могут спокойно работать! Нужно просто написать вот эту пометку, что (СМИ. — Прим. ФАН) является иностранным агентом и финансируется из-за рубежа», — сказал он в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается прислушиваться к критике закона об иноагентах со стороны западных стран. По его словам, это внутреннее дело России.