Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 14:39
14:38
Общество
Маркетолог Бобровская о ребрендинге Facebook: Попытка спасти подмоченную репутацию
14:34
Политика
Песков анонсировал два выступления Путина на саммите G20
14:34
Армия
Defense News: попытка конкурировать с российским Су-57 стала испытанием для ВВС США
14:33
Спорт
Дина Аверина повторила рекорд Евгении Канаевой по числу золотых медалей ЧМ
14:33
Происшествия
Приморец утопил собутыльницу за отказ в интимной близости
14:33
Политика
Экс-премьер Италии Проди назвал неудачным моментом проведение саммита G20
14:32
Шоу-бизнес
Андрея Малахова вызвали на допрос после инцидента со Светланой Светличной
14:32
Спорт
Сборная России завоевала золото в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике
14:32
Происшествия
Видео погрузки в авто Рашкина оружия перед незаконной охотой опубликовали в Сети
14:32
Общество
Волгоградский суд признал законным отстранение от работы за отказ прививаться от COVID-19
Все новости

Спецкор RT Придыбайло сравнил условия работы журналистов в России и на Западе

  /   Обновлено: 29 октября 2021 14:31
Политика
Спецкор RT Придыбайло сравнил условия работы журналистов в России и на Западе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 29 октября. Претензии США к Кремлю о законе об иноагентах являются ярким примером двойных стандартов, заявил специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло.

По его словам, это становится понятно, если посмотреть на условия работы российских журналистов в странах Прибалтики. Там власти страны полностью блокируют работу сотрудников информационных изданий, дело доходит до возбуждения уголовных производств по 84 статье уголовного кодекса «Нарушение санкционного режима Евросоюза». Российский же закон об иноагентах на этом фоне абсолютно безобиден.

«У нас сотрудники изданий-иноагентов могут спокойно работать! Нужно просто написать вот эту пометку, что (СМИ. — Прим. ФАН) является иностранным агентом и финансируется из-за рубежа», — сказал он в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается прислушиваться к критике закона об иноагентах со стороны западных стран. По его словам, это внутреннее дело России.

 

 

Вернуться назад

Все новости / Политика / Спецкор RT Придыбайло сравнил условия работы журналистов в России и на Западе
россия запад иноагенты
Комментировать