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Молдавия и «Газпром» третий день пытаются решить вопрос поставок газа
Экономика
Молдавия и «Газпром» третий день пытаются решить вопрос поставок газа
pixabay.com

Санкт-Петербург, 29 октября. Представители Молдавии и «Газпрома» третий день подряд ведут переговоры по заключению контракта на поставку российского газа. По мнению вице-премьера страны Андрея Спыну, процесс носит конструктивный характер, пишет «Прайм».

Кишинев предлагает подписать соглашение примерно на таких же условиях, которые были предусмотрены действовавшим ранее контрактом. Кроме того, Молдавия считает, что вопрос выплаты накопившегося за многие годы долга перед «Газпромом» следует обсуждать после аудита.

«Дискуссии носят конструктивный характер, прилагаем интенсивные усилия, чтобы найти точку соприкосновения интересов обеих сторон», — отметил Спыну в Facebook.

Сейчас между сторонами действует соглашение, продлевающее до 1 ноября ранее заключенный контракт. Однако компания «Молдовагаз» 6 октября сообщила, что потребление газа в стране временно превышает поставки топлива из России. что может привести к проблемам с экспортом электроэнергии.

Если Молдавия не достигнет соглашения с российской компанией «Газпром», то стране придется потратить около 800 млн евро, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица. Эти деньги страна потратит в ближайшие пять месяцев на импорт газа у других поставщиков.

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Газпром молдавия контракт
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