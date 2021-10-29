Новые ограничения из-за COVID-19 в Петербурге: с 8 ноября ночная жизнь под запретом

После официального окончания нерабочих дней, которые, напомним, вводятся в России с 30 октября по 7 ноября, коронавирусные ограничения в большинстве регионов останутся. В частности, в Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения, которые начнут действовать с 8 ноября 2021 года.

Юридическое основание для их введения: изменения, внесенные губернатором Санкт-Петербурга в постановление №121. Подробности — в материале ФАН.

Что изменится в Санкт-Петербурге с 8 ноября

Нерабочие дни завершаются в Петербурге 7 ноября. Пока вопрос об их продлении не ставится. Одновременно ослабляются введенные на период нерабочих дней ограничения, связанные с закрытием большинства учреждений культуры и общепита.

С 8 ноября вновь разрешена работа учреждений культуры и досуга, а также предприятий общественного питания. Однако работа этих предприятий будет строго ограничена по времени — не позднее 23:00. Это относится к общепиту, учреждениям культуры, циркам, концертным залам и кинотеатрам, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, аттракционам, каткам и т. д. Работа в ночное время — под запретом.

Это же требование относится к проведению всех спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий — не позже 23:00. Для этой сферы также сохраняются все введенные ранее ограничения, связанные с соблюдением противоэпидемических мер: по количеству участников и по использованию QR-кодов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кого отправят на удаленку

Организация удаленной работы сотрудников носит для руководителей предприятий рекомендательный характер. Рекомендовано перевести на дистанционную работу сотрудников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, которые не сделали прививку от COVID-19. На вакцинированных работников эти ограничения не распространяются.

Кроме того, рекомендовано давать работникам по два отгула для каждого этапа вакцинации: в день прививки и на следующий день после нее.

Также в документе говорится, что с 30 октября неработающим гражданам старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от COVID-19, рекомендовано соблюдать домашний режим.

Без QR-кода — никуда

К требованиям предъявлять QR-код при посещении различных мероприятий, заведений и организаций добавляется новшество. Ранее сообщалось, что вместо QR-кода можно предъявить справку о медотводе от вакцинации. Теперь одной справки недостаточно — вместе с ней придется предъявлять отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого не более трех календарных дней.

Напомним, без QR-кода или справки о медотводе вместе с ПЦР-тестом не пустят в большинство учреждений культуры, на любые городские мероприятия и так далее. С 1 декабря без QR-кода нельзя будет даже перекусить в заведении общепита.