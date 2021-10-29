Дилара Моргенштерн похвасталась обручальным кольцом с цепью и наручниками

Москва, 29 октября. Супруга популярного рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина разместила на своей странице в Instagram фотографию обручального кольца с наручниками и ключом от них. Цепь можно носить как браслет или связаться ей вместе с возлюбленным.

По предварительным оценкам, данное ювелирное изделие стоит порядка 10 миллионов рублей.

«Колечко обручальное, девочки», — подписала публикацию Дилара Зинатуллина.

Prt Scr instagram.com / @influesii

Известно, что молодожены сняли обручальные кольца сразу после свадьбы. По словам супруги шоумена, она не обязана сопровождать его на всех мероприятиях, а он просил на время оставить его одного. Такой странный ответ породил массу слухов.

О Диларе Моргенштерн известно немного. Свадьба влюбленных состоялась 31 августа 2021 года. Девушка снимается в клипах супруга, а также ведет модные блоги. На своих страницах в соцсетях она рекламирует одежду, выкладывает фотографии с разных фотосессий. Некоторые скромные, а некоторые — не очень.

После замужества Диларе стали активно предлагать сотрудничество местные уфимские производители одежды и украшений. Девушка рассказывает о скидках и акциях. Рекламирует Зинатуллина и коллекцию одежды Моргенштерна. Она признается, что не прячется в тени популярного мужа, а помогает и рада работать вместе.

Дилара — настоящая жена декабриста. Она в любом вопросе поддерживает мужа, восхищается его талантами и благодарит судьбу за встречу с Моргенштерном.

Для нее он учитель, и ей нравится, что она может жить и работать с таким великим человеком. Алишер, в свою очередь, тоже боготворит свою возлюбленную и всячески балует девушку. На последний день рождения он подарил ей чемодан денег. Поклонники называют их идеальной парой.

Ранее Алишер Моргенштерн признался, что в их семье главенствующую роль занимает именно Дилара.