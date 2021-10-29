Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 14:39
14:38
Общество
Маркетолог Бобровская о ребрендинге Facebook: Попытка спасти подмоченную репутацию
14:34
Политика
Песков анонсировал два выступления Путина на саммите G20
14:34
Армия
Defense News: попытка конкурировать с российским Су-57 стала испытанием для ВВС США
14:33
Спорт
Дина Аверина повторила рекорд Евгении Канаевой по числу золотых медалей ЧМ
14:33
Происшествия
Приморец утопил собутыльницу за отказ в интимной близости
14:33
Политика
Экс-премьер Италии Проди назвал неудачным моментом проведение саммита G20
14:32
Шоу-бизнес
Андрея Малахова вызвали на допрос после инцидента со Светланой Светличной
14:32
Спорт
Сборная России завоевала золото в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике
14:32
Происшествия
Видео погрузки в авто Рашкина оружия перед незаконной охотой опубликовали в Сети
14:32
Общество
Волгоградский суд признал законным отстранение от работы за отказ прививаться от COVID-19
Все новости

В Южной Корее создадут новый зенитно-артиллерийский комплекс для защиты кораблей
Армия
В Южной Корее создадут новый зенитно-артиллерийский комплекс для защиты кораблей
Global Look Press  /  Xinhua/Park Jin-hee

Сеул, 29 октября. Южная Корея в начале ноября приступит к разработке новой военно-морской системы перехвата, предназначенной для защиты кораблей от боевой авиации и ракет потенциального противника.

В сообщении национальной администрации по оборонным закупкам республики говорится, что к 2027 году специалистам предстоит создать зенитно-артиллерийский комплекс нового поколения. Боевая система должна будет эффективно отражать атаки ракет и самолетов, преодолевших другие рубежи противовоздушной обороны страны.

Отмечается, что в новом проекте будут использоваться южнокорейские технологии противодействия различным типам угроз, в том числе предназначенных для борьбы с моторными лодками противника. Стоит подчеркнуть, что в настоящее время ВМС Южной Кореи оснащены системами перехвата, которые были закуплены в США и Нидерландах.

Ранее южнокорейская компания LIG Nex1 представила беспилотник KCD-200 на водородных топливных элементах. Прототип аппарата был показан широкой публике на оборонной выставке Seoul International Aerospace & Defense Exhibition (ADEX).

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Южной Корее создадут новый зенитно-артиллерийский комплекс для защиты кораблей
артиллерия южная корея армия
Комментировать