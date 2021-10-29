В Южной Корее создадут новый зенитно-артиллерийский комплекс для защиты кораблей

Сеул, 29 октября. Южная Корея в начале ноября приступит к разработке новой военно-морской системы перехвата, предназначенной для защиты кораблей от боевой авиации и ракет потенциального противника.

В сообщении национальной администрации по оборонным закупкам республики говорится, что к 2027 году специалистам предстоит создать зенитно-артиллерийский комплекс нового поколения. Боевая система должна будет эффективно отражать атаки ракет и самолетов, преодолевших другие рубежи противовоздушной обороны страны.

Отмечается, что в новом проекте будут использоваться южнокорейские технологии противодействия различным типам угроз, в том числе предназначенных для борьбы с моторными лодками противника. Стоит подчеркнуть, что в настоящее время ВМС Южной Кореи оснащены системами перехвата, которые были закуплены в США и Нидерландах.

Ранее южнокорейская компания LIG Nex1 представила беспилотник KCD-200 на водородных топливных элементах. Прототип аппарата был показан широкой публике на оборонной выставке Seoul International Aerospace & Defense Exhibition (ADEX).